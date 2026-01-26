K-beauty: ezek a koreai sminktrendek uralják a 2026-os évet

A K-beauty szépségápolás és dekorkozmetika egyre népszerűbb, és 2026-ra ez csak fokozódni fog. A rózsás orca, a különleges szempilla, és még a highlighter is új köntöst kap. A következőkben összegyűjtöttük azokat a koreai sminktrendeket, amelyek nagy befolyással lesznek az év makeuptrendjeire.

K-beauty sminktrendek 2026-ban.

Forrás: Getty Image

K-beauty: koreai sminktrendek A K-beauty szépségápolás szupernépszerű most, de a sminkjük is elképesztő. A koreai sminkek újdonságot hoznak a világ trendjeibe.

Többek között népszerű lesz a fehérnemű sminkalap, a levendulalila szájfény, és a rózsás arcpirosító is.

Nézd meg a legjobb inspirációs képeket!

A K-beauty kifejezés a koreai szépségápolásra és szépségre utal. A koreai arcápolási rutinon felül a sminkirányzataik is kiemelkedőek. Új technikákat, elképzeléseket és színárnyalatokat hoznak divatba. Ahogyan a koreai arcápolás, úgy a K-beauty-smink is szuper népszerű lesz 2026-ban. TikTokon és Instagramon rengeteg K-beauty makeup jellegű tartalom van, amelyeket több millióan kedvelnek.

K-beauty sminktrendek, amiket most mindenki imád

A legjobb fehérnemű olyan, mintha nem is lenne rajtad, hasonló elven készült el a fehérnemű sminktrendje is. Az idei legfinomabb sminkmegközelítés célja, hogy összeolvadjon a bőröddel, ahelyett, hogy eltakarná. Tompított bézses árnyalatok és puha, matt felületek, amelyek finoman formálják és kiemelik természetes vonásaidat.

A K-pop idolok sminkjének egyik legikonikusabb részlete a szem belső sarkában megjelenő finom csillogás és a tudatosan használt highlighter. Hangulatában emlékeztet a szégyenlős lány TikTok-trendre, de annál mesésebb, tündérszerűbb hatást ad. Legyen szó egy csillámos szemhéjfestékről vagy irizáló fényről, már néhány jól elhelyezett pötty is azonnal friss, ragyogó összhatást teremt. Vidd fel a belső szemzugba, húzz egy leheletnyi fényt az orrnyergedre, és ne feledkezz meg a Cupido ívéről sem – ez a trió garantálja az üde, K-beauty-ihlette glow-t.

Lisa , a koreai énekesnő igazi ikonnak számít.

Forrás: Getty Image

A koreai sminktrendek nem merülnek ki a bájos rózsaszínekben és a tündérmesébe illő csillogásban: Dayoung nemrég egy teljesen más hangulattal hódította meg Szöult. A szamócás árnyalatok helyett a meleg, karamellás barnák kerültek fókuszba, amelyek érzéki fényt adnak a letisztult, matt „fehérnemű sminknek”. Ez a paletta egyszerre kifinomult és szexi, tökéletes választás, ha a visszafogott ragyogást keresed.