Kár lenne kihagyni! Mutatjuk, mikor kezdődik az év legszebb csillaghullása

Napokon belül kezdetét veszi a nyári időszak egyik legnagyobb csodája, a csillaghullás, amit július végétől egészen augusztus közepéig bármelyik este megfigyelhetünk. Ha te is az égbolt szerelmesei közé tartozol, most jól figyelj, mutatjuk, mikor figyelhető meg az év legcsodásabb, legkülönlegesebb égi jelensége!

A nyári csillaghullás időszaka tökéletes alkalmat nyújt egy romantikus randihoz a szabad ég alatt, ahol a közös csillagnézés elejthetetlen élménnyé teszik az estét.

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Napokonbelül kezdetét veszi az év legcsodálatosabb csillaghullása.

Idén az újhold miatt ráadásul az ég is tiszta marad, így szabad szemmel is megfigyelhető lesz a jelenség.

Muattjuk melyik az az időszak, amikor mindenképp érdemes eltölteni egy estét a szabadban.

A közelgő csillaghullás idén szabad szemmel is megfigyelhető

Bár az éjszakai égbolt a fényesen ragyogó égitestek miatt az év bármely szakaszán képes lehet lenyűgözni minket, a csillaghullás időszaka mindig egészen különleges élményt tartogat. Ilyenkor ugyanis nemcsak a csillagászok, hanem szinte mindenki az eget figyeli, bízva abban, hogy elcsíp egy-egy zuhanó üstököst.

Idén ráadásul különösen szerencsések vagyunk, mert a holdfény sem fogja elnyomni a hullócsillagok látványát, így a halványabb meteorokat is tisztán lehet majd látni szabad szemmel is.

A következő napokban olyan különleges csillagraj érkezik, amit kár lenne kihagyni. Megfigyeléséhez ráadásul sem távcsőre, vagy különleges flszerelésre nincs szükségünk, elég csupán egy fényszennyezéstől mentes, csendes helyszínt választanunk, ahol átadhatjuk magunkat ezeknek a ritka természeti jelenségeknek.

Ekkor kezdődik az év legszebb égi jelensége

A Perseidák meteorraj érkezése a világ egyik legkülönlegesebb égi jelensége. Idén az újhold miatt még a legkisebb, leghalványabb csillagokat is jól láthatjuk, legaktívabb időszakában ráadásul akár 70-100 hulló égitestet is összeszámolhatunk.

A Perseidák július 17-től egészen augusztus 23-ig káprátatják el a csillaglesőket.

Bár a hullócsillagok száma a kezdeti időszaktól folyamatosan növekszik, a legszebb és legintenzívebb látványra mégis az augusztusi éjszakákon számíthatunk majd. Ennek ellenére azonban érdemes mégis már a meleg július végi estéken is az eget figyelnünk, ugyanis könynen elcsíphetünk egy-egy korai fénycsóvát.