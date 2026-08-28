Az arca olyan, mint a megolvadt műanyag” - Nicole Kidman új fotóin kiakadt az internet népe

Nicole Kidman rajongói és kritikusai egyaránt azt találgatják, hogy a színésznő vajon már megint milyen plasztikai beavatkozáson eshetett át. Az 59 éves világsztár feltűnően sima, ránctalan arccal jelent meg a bemutatón.

Azt találgatják a kommentelők, milyen műtéten eshetett át Nicole Kidman

Forrás: AFP

Nicole Kidman a Bűbájos boszorkák 2. londoni premierjén: „Az arca olyan, mint a megolvadt műanyag”

A londoni premierről készült képek felrobbantották a netet. Az X-en egymást érték a kommentek.

„Az arca olyan, mint a megolvadt műanyag” – írta az egyik hozzászóló.

„Ne menjen túl közel a lámpákhoz, még a végén olvadni kezdesz” – gúnyolódott egy másik.

Ám akadtak támogatói is. Volt, aki úgy vélte, Nicole Kidman megszabadult a korábbi töltőanyagoktól, és helyette arcfelvarrást végeztetett: „Eltüntette a sok töltőanyagot, és inkább liftinget csináltatott. Sokkal jobb az eredmény!”

Mások szerint végre természetesebb a színésznő arca. „Ó, Nicole feloldatta a töltőanyagokat” – írta valaki, míg egy másik hozzászóló az orvos munkáját dicsérte: „Nagyon jó plasztikai sebésze van.”

Nicole Kidman azonban folyamatosan tagadja, hogy plasztikai műtéteken esett volna át. 2013-ban ugyanakkor elismerte, hogy egy időben botoxoltatott, de nem volt elégedett az eredménnyel.

„Kiszálltam belőle, és most végre megint tudom mozgatni az arcomat” – mondta akkor, utalva arra a merev, „fagyott” hatásra, amelyet a kezelés okozhat.

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