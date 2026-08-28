A Grease dögös Rizzója 82 évesen visszatért a mozivászonra: durván szétplasztikáztatta magát

Az 1978-as Grease egyik legemlékezetesebb karaktere kétségkívül Betty Rizzo, a Pink Ladies vagány, szókimondó vezetője volt. A szerepet Stockard Channing kapta, aki a forgatás idején már 33 éves volt, miközben középiskolás lányt alakított. A film John Travolta és Olivia Newton-John mellett őt is világszerte ismertté tette. Rizzo karaktere azért is maradt ennyire emlékezetes, mert a kemény külső mögött bizonytalanságot és sérülékenységet is megmutatott. Channing alakításának köszönhetően a szereplő jóval több lett egy egyszerű tinifilmes mellékszereplőnél.

Így nézett ki Stockard Channing a Grease-ben Rizzóként.

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Egyetlen szerep örökre megváltoztatta a színésznő életét.

Az elmúlt években tudatosan távolabb került Hollywood zajától.

Most újra visszatért a vörös szőnyegre, és egy ikonikus film folytatásában is láthatjuk.

Így néz ki ma a Grease Rizzója: 82 éves Stockard Channing

A színésznő később számos más filmben és sorozatban is bizonyított. Többek között az Az elnök emberei című sorozatban is fontos szerepet kapott, valamint Oscar-jelölést is szerzett a Hat lépés távolság című filmben nyújtott alakításáért. Az elmúlt közel öt évtized természetesen Stockard Channing külsején is nyomot hagyott. Sokan plasztikai beavatkozásokat feltételeznek a megjelenése alapján, de a színésznő nyilvánosan nem erősítette meg, hogy milyen esztétikai beavatkozásokon esett át.

Stockard Channing az Átkozott boszorkák 2 vörös szőnyeges eseményén.

Forrás: Northfoto/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Stockard Channing az elmúlt években tudatosan háttérbe húzódott. Párja, Daniel Gillham 2014-ben hunyt el, és a színésznő később arról vallott, hogy a veszteség mélyebben megviselte, mint azt kezdetben felismerte. Ezután fokozatosan megváltozott az élete. 2019-ben elhagyta az Egyesült Államokat, és Londonba költözött. Saját elmondása szerint ma egy sokkal csendesebb, visszahúzódóbb életet él, és kifejezetten jól érzi magát egyedül. A korábbi hollywoodi nyüzsgés helyett a mindennapi rutin, az írás és a barátai kerültek előtérbe.

Most azonban újra a kamerák elé állt: 2026 augusztusában két év után először jelent meg vörös szőnyeges eseményen, Londonban, az Átkozott boszorkák 2 európai premierjén. A színésznő Dianne Wiest, Sandra Bullock és Nicole Kidman társaságában érkezett az eseményre.