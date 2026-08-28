Buzsik Borka luxushotelben zárta a nyarat – Világsztárok kedvenc helyén pihent a család: galéria

A nyár végéhez közeledve Buzsik Borka egy fotóválogatást mutatott arról, ők hol töltötték augusztus utolsó napjait. A képek között családi felvételek is helyet kaptak, ám a szemfüles követőknek az is feltűnhetett, hogy Szoboszlai Dominik felesége egy igencsak exkluzív angliai szálláshelyen is megfordult.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik.

Forrás: MEDIAWORKS

Buzsik Borka világsztárok kedvenc luxushotelében pihent

Borka bejegyzéséből kiderül, hogy a család a festői Cotswoldsban is eltöltött néhány napot, méghozzá az Oxfordshire-ben található Estelle Manorban. A vidéki luxusbirtok 108 szobával és lakosztállyal várja vendégeit, de privát házak és családok számára kialakított szállások is találhatók itt.

A hely az A-listás sztárok előtt sem ismeretlen: Kim Kardashian és Lewis Hamilton is itt töltött együtt egy hétvégét, és Kate Moss is megfordult már az Estelle Manorban. Egyetlen éjszaka ára is könnyedén négy számjegyű fontra rúghat: sajtóértesülések szerint a főépület szobái 1000 font körüli összegtől indulnak, de 5000 font is lehet egy éjszaka, vagyis körülbelül 400 ezer forinttól egészen 2 millióig terjedhet egy éjszaka ára.

A környék egyébként hamarosan még több hírességet vonzhat. Harry herceg és Meghan Markle angliai visszatérésével kapcsolatban éppen a Cotswoldsot emlegetik az egyik lehetséges új otthonukként. A vidék különösen népszerű azok körében, akik nyugalomra és a kíváncsi tekintetektől távol eső életre vágynak.

Szoboszlai Dominik és felesége idén nyáron Olaszországban is romantikázott

Nem ez volt a házaspár egyetlen emlékezetes kiruccanása. Szoboszlai Dominik és Borka korábban egy mediterrán hangulatú utazásról is megosztott fotókat: robogóztak, fagyiztak és romantikus sétákat tettek a feltehetően olaszországi helyszínen.

A pár 2025 márciusában házasodott össze, néhány hónappal később pedig megszületett első gyermekük.

Kattints a képre, és nézd végig a galériát Buzsik Borka fotóiról: