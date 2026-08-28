A norvég királyi ház augusztus 28-án közleményben jelentette be az uralkodó halálát: „Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Őfelsége Harald király ma elhunyt. Augusztus 28-án, pénteken 6 óra 35 perckor békésen elaludt a Rikshospitaletben.”

V. Harald király 89 évs korában elhunyt

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Harald király halálával fia, Haakon kerül a trónra

Harald királyt a felesége, Sonja királyné, két gyermeke, Haakon herceg és Märtha Louise hercegnő, valamint öt unokája, Ingrid Alexandra hercegnő, Sverre Magnus herceg, Maud Angelica, Leah Isadora és Emma Tallulah Behn gyászolja.

A király halálával Haakon kerül Norvégia trónjára, Ingrid Alexandra pedig koronahercegnő lesz.

Harald 1937. február 21-én született a Skaugum-birtokon, három gyermek közül a legfiatalabbként és egyetlen fiúként. Az akkori norvég öröklési szabályok a fiúgyermekeket részesítették előnyben, ezért idősebb nővérei, Ragnhild hercegnő és Astrid hercegnő elé került a trónöröklési sorban. A női családtagok csak az 1971-től született generációtól kerülhettek be az öröklési rendbe, férfi elsőbbséggel. Emiatt Harald elsőszülött gyermeke, Märtha Louise hercegnő is öccse, Haakon mögött állt. Norvégiában 1990. július 13-án változtatták meg az alkotmányt úgy, hogy az uralkodó elsőszülött gyermeke örökölje a trónt, nemtől függetlenül. A módosítás azonban nem visszamenőleges, ezért Haakon is megőrizte elsőbbségét idősebb nővérével szemben. A 2004-ben született Ingrid Alexandra hercegnő így a norvég történelem első olyan női uralkodója lehet, aki az új öröklési szabályok alapján kerül majd a trónra.

Harald király 9 évig harcolt azért, hogy elvehesse Sonját

Harald 1991. január 17-én, apja, V. Olav király halála után lett Norvégia uralkodója. Ekkor 53 éves volt. Felesége, Sonja szinte egész felnőtt életében mellette állt. A pár 1968. augusztus 29-én házasodott össze, de kapcsolatuk kezdetben komoly ellenállásba ütközött. V. Olav kilenc éven át nem engedélyezte fiának, hogy feleségül vegye Sonja Haraldsent, mert a nő polgári családból származott. A király attól tartott, hogy egy közrendű nővel kötött házasság árthat a monarchiának. Harald azonban nem mondott le Sonjáról, és állítólag azt is közölte apjával, hogy ha nem veheti feleségül, soha nem házasodik meg. Ez a trónöröklés szempontjából komoly problémát jelentett volna. A norvég kormány végül 1968-ban kimondta, hogy a polgári származású Sonjával kötendő házasság sem az alkotmányba nem ütközik, sem a monarchiát nem veszélyezteti. V. Olav ezután engedélyezte az esküvőt. Harald és Sonja ugyanabban az évben összeházasodott, kapcsolatukat nem kísérték botrányok.