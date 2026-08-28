Ezért ne vedd ölbe soha a kutyádat a parkban: a szakértő figyelmeztet

A kutyák sok családban teljes jogú családtagnak számítanak, ezért teljesen természetes, hogy szeretnénk megóvni őket minden veszélytől. Ha egy nagyobb testű eb közeledik, vagy a kedvencünk megijed valamitől, sok gazdi első reakciója az, hogy azonnal ölbe kapja. Ez különösen gyakori a kisebb kutyáknál, például a csivaváknál, máltai selyemkutyáknál vagy tacskóknál. A kutyaviselkedési szakértők szerint azonban érdemes különbséget tenni a valódi veszélyhelyzet és a hétköznapi találkozások között.

Szakértő árulta el, miért tilos ölbe venni a kutyát sétáltatás közben.

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Egy gyakori gazdiszokás megváltoztathatja a kutya viselkedését.

A túlzott óvás a szakértő szerint könnyen félreérthető üzenetet küldhet.

Nem minden helyzetben rossz döntés felvenni a kutyát, de fontos tudni, mikor indokolt.

Ezért tilos ölbe venni a kutyát a parkban

Alan Peiro állatviselkedési szakértő arra figyelmeztetett, hogy ha minden alkalommal felvesszük a kutyát, amikor egy másik eb közeledik, azzal akaratlanul is azt üzenhetjük neki, hogy félnie kell. A szakember szerint az állatok egészen másképp kommunikálnak egymással, mint az emberek, ezért fontos, hogy – biztonságos körülmények között – lehetőségük legyen megtanulni ezt a „nyelvet”.

A szakértő szerint amikor egy kutyát rendszeresen ölbe kapunk más társai közelében, azt tanulhatja meg, hogy a közeledő kutyák veszélyt jelentenek. Ez különösen a kisebb testűeknél fordul elő gyakran, mert a gazdik ösztönösen védeni szeretnék őket. A szakértő szerint azonban ettől a kutya nem feltétlenül lesz magabiztosabb vagy nyugodtabb – sőt, hosszú távon növelheti a bizonytalanságát.

Fontos, hogy megtanuljanak megfelelően találkozni és kommunikálni más kutyákkal. Ha minden ilyen helyzetet megszakítunk azzal, hogy felkapjuk őket, kimaradhatnak azokból a tapasztalatokból, amelyek segítenek eligazodni a kutyák közötti jelzésekben. A szakértő hangsúlyozza, hogy természetesen nem kell minden idegen kutyát odengedni a sajátunkhoz. Először mindig érdemes meggyőződni arról, hogy a másik kutya barátságos-e, és a gazdáját is megkérdezni, jól kijön-e más kutyákkal.