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Ezért ne vedd ölbe soha a kutyádat a parkban: a szakértő figyelmeztet

Shutterstock - Max kegfire
kutyanevelés sétáltat kutya
Váradi Melinda
2026.08.28.
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Sok gazdi ösztönösen felkapja a kedvencét, ha egy másik eb közeledik, mert úgy érzi, ezzel megvédi a kedvencét. Egy kutyaviselkedési szakértő szerint azonban ez a reakció hosszú távon komoly problémákat okozhat.

A kutyák sok családban teljes jogú családtagnak számítanak, ezért teljesen természetes, hogy szeretnénk megóvni őket minden veszélytől. Ha egy nagyobb testű eb közeledik, vagy a kedvencünk megijed valamitől, sok gazdi első reakciója az, hogy azonnal ölbe kapja. Ez különösen gyakori a kisebb kutyáknál, például a csivaváknál, máltai selyemkutyáknál vagy tacskóknál. A kutyaviselkedési szakértők szerint azonban érdemes különbséget tenni a valódi veszélyhelyzet és a hétköznapi találkozások között. 

Szakértő árulta el, miért tilos ölbe venni a kutyát sétáltatás közben
Szakértő árulta el, miért tilos ölbe venni a kutyát sétáltatás közben.
Forrás: Shutterstock
  • Egy gyakori gazdiszokás megváltoztathatja a kutya viselkedését. 
  • A túlzott óvás a szakértő szerint könnyen félreérthető üzenetet küldhet. 
  • Nem minden helyzetben rossz döntés felvenni a kutyát, de fontos tudni, mikor indokolt.

Ezért tilos ölbe venni a kutyát a parkban

Alan Peiro állatviselkedési szakértő arra figyelmeztetett, hogy ha minden alkalommal felvesszük a kutyát, amikor egy másik eb közeledik, azzal akaratlanul is azt üzenhetjük neki, hogy félnie kell. A szakember szerint az állatok egészen másképp kommunikálnak egymással, mint az emberek, ezért fontos, hogy – biztonságos körülmények között – lehetőségük legyen megtanulni ezt a „nyelvet”.

A szakértő szerint amikor egy kutyát rendszeresen ölbe kapunk más társai közelében, azt tanulhatja meg, hogy a közeledő kutyák veszélyt jelentenek. Ez különösen a kisebb testűeknél fordul elő gyakran, mert a gazdik ösztönösen védeni szeretnék őket. A szakértő szerint azonban ettől a kutya nem feltétlenül lesz magabiztosabb vagy nyugodtabb – sőt, hosszú távon növelheti a bizonytalanságát.

Fontos, hogy megtanuljanak megfelelően találkozni és kommunikálni más kutyákkal. Ha minden ilyen helyzetet megszakítunk azzal, hogy felkapjuk őket, kimaradhatnak azokból a tapasztalatokból, amelyek segítenek eligazodni a kutyák közötti jelzésekben. A szakértő hangsúlyozza, hogy természetesen nem kell minden idegen kutyát odengedni a sajátunkhoz. Először mindig érdemes meggyőződni arról, hogy a másik kutya barátságos-e, és a gazdáját is megkérdezni, jól kijön-e más kutyákkal.

Peiro szerint a józan mérlegelés elengedhetetlen. Ha agresszívnek tűnik, feszült testtartást mutat, vagy a helyzet veszélyesnek látszik, természetesen indokolt lehet elkerülni a találkozást. A lényeg az, hogy ne automatikusan az ölbe vétel legyen az első reakció minden kutyás helyzetben.

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