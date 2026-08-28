Vetélytársat kap Katalin hercegné? Ő lehet Európa új kedvenc hercegnője

Harald király halálával alaposan átrendeződik a norvég monarchia: Haakon koronaherceg kerül a trónra, lánya pedig közvetlenül mögé lép az öröklési sorrendben. Ingrid Alexandra norvég hercegnő ezzel olyan történelmi szerep küszöbére érkezett, amelyre évszázadok óta nem volt példa az országban.

Haakon norvég királyi herceg és Mette-Marit norvég trónörökösné valamint lányuk, Ingrid Alexandra norvég hercegnő.

Forrás: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix via AFP

Harald király halála után Ingrid Alexandra előtt megnyílik az út a trón felé

Harald király augusztus 28-án bekövetkezett halála után fia, Haakon lesz Norvégia uralkodója, a tüdőtranszplantáción átesett Mette-Marit pedig királyné. Várhatóan hagyományos koronázást nem tartanak, Haakon hivatalos esküt tehet az Államtanács, majd a parlament előtt.

Lánya ezzel trónörökössé válik, és várhatóan a koronahercegnői címet is megkapja. Ingrid Alexandra lehet 600 év óta az első nő, aki Norvégiában ilyen pozícióba kerül: az ország utolsó női uralkodója, Margit királynő 1412-ben halt meg.

A történelmi fordulatot egy 1990-es változtatás tette lehetővé. Norvégiában azóta az uralkodó elsőszülött gyermeke örökli a trónt, nemtől függetlenül.

Katalin hercegné vetélytársa lehet a fiatal norvég hercegnő?

A brit királyi család női tagjai közül évek óta Katalin hercegné kapja az egyik legnagyobb nemzetközi figyelmet, ám hamarosan új kedvenc tűnhet fel az európai monarchiákban.

Katalin hercegné vetélytársa Ingrid Alexandra lehet, akiben minden megvan ahhoz, hogy egyre nagyobb érdeklődés övezze – természetes szépsége, kifinomult stílusa, társadalmi szerepvállalása és a sportok iránti szeretete mind alkalmassá teszik őt az emberek egyre nagyobb érdeklődésére,

ráadásul ő még magasabbra is törhet, mint Katalin valaha, hiszen egy napon királynő lesz.

A 22 éves hercegnő jelenleg a Sydney-i Egyetemen tanul társadalomtudományokat, korábban pedig katonai kiképzésen is részt vett. Sportos oldalát sem rejti véka alá: junior norvég bajnok lett szörfözésben, emellett síel és kick-boxol.

Ingrid Alexandra már készül a királynői szerepre

A fiatal trónörököst fokozatosan vezetik be a királyi feladatok világába. Első önálló hivatalos útján Finnmarkba látogatott, ahol egy számi családdal rénszarvast terelt, felkereste a számi parlamentet és helyi diákokkal is találkozott.