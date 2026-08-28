Helena Bonham Carter megmutatta 21 évvel fiatalabb párját – FOTÓK

A különleges karaktereiről és extravagáns megjelenéséről ismert brit színésznő magánélete mindig is érdekelte a közönséget, ám Helena Bonham Carter az utóbbi években igyekezett óvni a kapcsolatait a kíváncsi tekintetektől. A Harry Potter-filmek, a Harcosok klubja és számos ikonikus alkotás sztárja most mégis ritka betekintést engedett szerelmi életébe, amikor fiatalabb párjával együtt jelent meg a nyilvánosság előtt.

Helena Bonham Carter évek óta egy párt alkot szerelmével.

Forrás: Northfoto / PA Wire

A színésznő ritkán enged betekintést a magánéletébe.

Új párja jelentősen fiatalabb nála, mégis harmonikusnak tűnik a kapcsolatuk.

A nyilvános megjelenésük után a korkülönbségük is ismét a figyelem középpontjába került.

Helena Bonham Carter párja 21 évvel fiatalabb nála

A 60 éves Helena Bonham Carter és előző férje, Tim Burton között mindössze néhány év korkülönbség volt, kapcsolatuk azonban csaknem másfél évtizeden át tartott. Bár soha nem házasodtak össze, két gyermekük született, és a 2014-es szakításuk után is igyekeztek jó kapcsolatot fenntartani egymással. Jelenlegi párja Rye Dag Holmboe, norvég író és művészettörténész, aki 21 évvel fiatalabb a színésznőnél. A pár 2018 óta van együtt, és kapcsolatukat annak ellenére is igyekeztek viszonylag diszkréten kezelni, hogy időről időre együtt jelennek meg különböző eseményeken. Most Londonban fotózták le őket a reggeli kutyasétáltatás közben.

Kézen fogva sétáltak London utcáin.

Forrás: Profimedia

A korkülönbség természetesen sokak számára feltűnő, a színésznő azonban korábban többször is világossá tette, hogy számára nem az életkor a legfontosabb szempont egy kapcsolatban. Szerinte sokkal többet számít a közös humor, a személyiség és az, hogy két ember mennyire tud egymás mellett önmaga lenni.

Midketten lazára vették a reggeli szettet.

Forrás: Profimedia

Rye egyébként pszichoanalitikus, művészettörténész és író, így teljesen más területen dolgozik, mint híres párja. A közös érdeklődés és a hasonló intellektuális beállítottság azonban fontos kapocs lehet közöttük. A színésznő korábban nyíltan beszélt arról, hogy nem érzi problémának a 21 év korkülönbséget. Sőt, úgy véli, hogy egy kapcsolatban nem az számít, hogy két ember hány éves, hanem az, hogyan működnek együtt.