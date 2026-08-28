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Helena Bonham Carter megmutatta 21 évvel fiatalabb párját – FOTÓK

Northfoto/PA Wire - Ian West
sztárpár fiatalabb partner Helena Bonham Carter
Váradi Melinda
2026.08.28.
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A színésznő a nyilvánosság előtt is megmutatta 21 évvel fiatalabb párját, akivel már egy ideje együtt vannak. Helena Bonham Carter és kedvese megjelenése természetesen azonnal felkeltette a rajongók figyelmét, különösen a köztük lévő látványos korkülönbség miatt.

A különleges karaktereiről és extravagáns megjelenéséről ismert brit színésznő magánélete mindig is érdekelte a közönséget, ám Helena Bonham Carter az utóbbi években igyekezett óvni a kapcsolatait a kíváncsi tekintetektől. A Harry Potter-filmek, a Harcosok klubja és számos ikonikus alkotás sztárja most mégis ritka betekintést engedett szerelmi életébe, amikor fiatalabb párjával együtt jelent meg a nyilvánosság előtt.  

Helena Bonham Carter évek óta egy párt alkot szerelmével
Helena Bonham Carter évek óta egy párt alkot szerelmével.
Forrás: Northfoto / PA Wire
  • A színésznő ritkán enged betekintést a magánéletébe. 
  • Új párja jelentősen fiatalabb nála, mégis harmonikusnak tűnik a kapcsolatuk. 
  • A nyilvános megjelenésük után a korkülönbségük is ismét a figyelem középpontjába került.

Helena Bonham Carter párja 21 évvel fiatalabb nála

A 60 éves Helena Bonham Carter és előző férje, Tim Burton között mindössze néhány év korkülönbség volt, kapcsolatuk azonban csaknem másfél évtizeden át tartott. Bár soha nem házasodtak össze, két gyermekük született, és a 2014-es szakításuk után is igyekeztek jó kapcsolatot fenntartani egymással. Jelenlegi párja Rye Dag Holmboe, norvég író és művészettörténész, aki 21 évvel fiatalabb a színésznőnél. A pár 2018 óta van együtt, és kapcsolatukat annak ellenére is igyekeztek viszonylag diszkréten kezelni, hogy időről időre együtt jelennek meg különböző eseményeken. Most Londonban fotózták le őket a reggeli kutyasétáltatás közben.

*EXCLUSIVE* London, UNITED KINGDOM Helena Bonham Carter, 58, is spotted linking arms with her boyfriend Rye Dag Holmboe, 36, as they enjoy a dog walk together. Bonham Carter shows off her distinctive sense of style in a green patterned cardigan layered over a floral top, paired with a red floral midi skirt featuring a contrasting light-coloured hem. She completes the look with grey socks and grey lace-up trainers, while carrying a woven straw shoulder bag and wearing sunglasses. Holmboe is seen wearing a light blue button-up shirt with blue shorts and sandals, carrying books under one arm and holding a grey jumper in the other as he walks their dogs. Bonham Carter is also seen wearing a ring on the ring finger of her left hand as the couple stroll together, sparking rumours about a possible engagement. *Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*,Image: 1128557348, License: Rights-managed, Restrictions: RIGHTS: WORLDWIDE EXCEPT IN UNITED KINGDOM, Model Release: no , Pictured: Helena Bonham Carter, Rye Dag Holmboe
Kézen fogva sétáltak London utcáin.
Forrás: Profimedia

A korkülönbség természetesen sokak számára feltűnő, a színésznő azonban korábban többször is világossá tette, hogy számára nem az életkor a legfontosabb szempont egy kapcsolatban. Szerinte sokkal többet számít a közös humor, a személyiség és az, hogy két ember mennyire tud egymás mellett önmaga lenni.

*EXCLUSIVE* London, UNITED KINGDOM Helena Bonham Carter, 58, is spotted linking arms with her boyfriend Rye Dag Holmboe, 36, as they enjoy a dog walk together. Bonham Carter shows off her distinctive sense of style in a green patterned cardigan layered over a floral top, paired with a red floral midi skirt featuring a contrasting light-coloured hem. She completes the look with grey socks and grey lace-up trainers, while carrying a woven straw shoulder bag and wearing sunglasses. Holmboe is seen wearing a light blue button-up shirt with blue shorts and sandals, carrying books under one arm and holding a grey jumper in the other as he walks their dogs. Bonham Carter is also seen wearing a ring on the ring finger of her left hand as the couple stroll together, sparking rumours about a possible engagement. *Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*,Image: 1128557361, License: Rights-managed, Restrictions: RIGHTS: WORLDWIDE EXCEPT IN UNITED KINGDOM, Model Release: no , Pictured: Helena Bonham Carter, Rye Dag Holmboe
Midketten lazára vették a reggeli szettet.
Forrás: Profimedia

Rye egyébként pszichoanalitikus, művészettörténész és író, így teljesen más területen dolgozik, mint híres párja. A közös érdeklődés és a hasonló intellektuális beállítottság azonban fontos kapocs lehet közöttük. A színésznő korábban nyíltan beszélt arról, hogy nem érzi problémának a 21 év korkülönbséget. Sőt, úgy véli, hogy egy kapcsolatban nem az számít, hogy két ember hány éves, hanem az, hogyan működnek együtt.

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