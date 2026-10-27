Az ősz villámgyors sztárreggelije a sütőtökös gofri: garantáltan megeszik a gyerekek is

Ahogy beköszönt az őszi hűvösebb idő, egyre inkább vágyunk teltebb ízű, laktatóbb ételekre. A szezon egyik nagy sztárja a sütőtök, ami élénk narancssárga színével és édes ízével egyszerre kényezteti az érzékeinket. Készíts te is sütőtökös gofrit, a recept nagyon egyszerű.

A sütőtökös gofri tökéletes és gyors reggeli.

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A sütőtökös gofri receptje

Az egész család imádja gofrit? Nos, most megmutatjuk, hogyan lesz belőle szezonális kedvenc. Attól válik egyedivé, hogy a tésztájába az amúgy ezerféle recepthez felhasználható sütőtök és mennyeien illatos őszi-téli hangulatot adó fűszerek kerülnek. A jól elkészített sütőtökös gofri kívül ropogós, belül puha. Íze és a színe is egy falatnyi őszt varázsol a tányérunkra.

Hozzávalók

300 g liszt

300 g sütőtök püré

16 g sütőpor

60 g barna cukor

4 tojás

60 g olvasztott vaj

5 dl tej

1 csipet só

2 mk. őrölt fahéj

1 mk. őrölt szegfűszeg

1 mk. őrölt gyömbér

Kevés olaj vagy kókuszzsír a sütéshez