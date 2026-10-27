Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 27., kedd Szabina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
recept

Az ősz villámgyors sztárreggelije a sütőtökös gofri: garantáltan megeszik a gyerekek is

recept sütőtökös gofri reggeli
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Az egész család odalesz a kívül ropogós, belül puha finomságért. A sütőtökös gofrit biztosan visszatapsolják a szeretteid.

Ahogy beköszönt az őszi hűvösebb idő, egyre inkább vágyunk teltebb ízű, laktatóbb ételekre. A szezon egyik nagy sztárja a sütőtök, ami élénk narancssárga színével és édes ízével egyszerre kényezteti az érzékeinket. Készíts te is sütőtökös gofrit, a recept nagyon egyszerű. 

A sütőtökös gofri tökéletes és gyors reggeli.
A sütőtökös gofri tökéletes és gyors reggeli.
Forrás: 123.rf.com

A sütőtökös gofri receptje

Az egész család imádja gofrit? Nos, most megmutatjuk, hogyan lesz belőle szezonális kedvenc. Attól válik egyedivé, hogy a tésztájába az amúgy ezerféle recepthez felhasználható sütőtök és mennyeien illatos őszi-téli hangulatot adó fűszerek kerülnek. A jól elkészített sütőtökös gofri kívül ropogós, belül puha. Íze és a színe is egy falatnyi őszt varázsol a tányérunkra. 

Hozzávalók

300 g liszt
300 g  sütőtök püré
16 g sütőpor
60 g barna cukor
4 tojás
60 g olvasztott vaj
5 dl tej
1 csipet só
2 mk. őrölt fahéj
1 mk. őrölt szegfűszeg
1 mk. őrölt gyömbér
Kevés olaj vagy kókuszzsír a sütéshez

Tipp: az extra ízért cseppents egy pár csepp vanília kivonatot is a tésztába. Szórhatsz bele egy kevés őrölt szerecsendiót is.

Az ősz legegészségesebb zöldsége a sütőtök - Fogyassz belőle jó sokat!

Fogyassz belőle jó sokat!

Elkészítés

  • Melegítsd elő a gofrisütőd.
  • Egy tálban keverd össze a lisztet, barna cukrot, sütőport, fahéjat, szegfűszeget, gyömbért és a sót. 
  • Válaszd ketté a tojások sárgáját és fehérjét.
  • Egy külön tálban keverd össze a tejet, a sütőtök pürét és a tojássárgákat. 
  •  Majd az olvasztott vajat és a lisztes keveréket add hozzá a sütőtökös masszához. Csak addig keverd, amíg a massza éppen össze nem áll.  Ezután a tojásfehérjéket egy tiszta és száraz tálban verd fel, amíg lágy habot nem kapsz.
  •  Egy spatula segítségével forgasd a felvert tojásfehérje egyharmadát a tésztába, óvatosan keverve, amíg teljesen el nem keveredik. Ezután forgasd bele a maradék tojásfehérjét is. 
  • Kend meg vékonyan a gofrisütőt egy kevés olajjal, majd kanalazz bele egy adagnyi tésztát a gofrisütő minden mélyedésébe. Süsd a gofrikat ropogósra a gofrisütőd utasításai szerint, körülbelül 5-6 percig.
  • Ismételd meg a fenti műveletet, amíg az összes tészta el nem fogy. Az elkészült gofrikat érdemes azonnal, még melegen tálalni és elfogyasztani.

A tálaláshoz porcukorral is megszórhatod, de tehetsz rá tö magot vagy sütőtök kockákat is.

Nagydobosi, hokkaidó, cinderella: így használhatod fel a különböző fajtájú sütőtököket

A sütőtök nemcsak nagyon finom, hanem egészséges is, így érdemes kihasználni a szezon adta lehetőségeket és minél többet fogyasztani belőle.

A legízletesebb őszi finomság: mennyei sütőtöktorta

Ezzel a szuperfinom sütőtöktortával hatalmas sikereket érhetsz el, ha egy halloweeni buliba vagy hivatalos. De egy szép, őszi vasárnap délután meglepheted vele a családot is.

Pumpkin spice latte házilag – Így lesz igazán krémes az ősz nagy kedvence

A pumpkin spice latte nem csak finom, de mértékkel fogyasztva még egészséges is. Mutatjuk a receptet!

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu