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Pierce Brosnan felesége 45 kilót fogyott – FRISS FOTÓKON Keely, akit a férje mindig is imádott

hollywood keely shaye brosnan Pierce Brosnant
Simon Péter
2026.10.26.
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Látványos változáson ment keresztül Pierce Brosnan felesége. Keely Shaye Brosnan az utóbbi időben egyre karcsúbb alakját hangsúlyozó ruhákban jelenik meg. Legutóbb egy elegáns, fekete, testhezálló csipkeruhában hívta fel magára a figyelmet.

A 63 éves Keely Shaye Brosnan október 17-én férje, Pierce Brosnan oldalán vett részt a Los Angeles-i Academy Museum gáláján. Testhez simuló, bokáig érő fekete ruhát viselt, megjelenése pedig egyszerre volt visszafogott és nőies.

Keely Shaye Brosnan férje, Pierce Brosnan
Keely Shaye Brosnan férje, Pierce Brosnan oldalán vett részt a Los Angeles-i Academy Museum gáláján.
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Keely Shaye Brosnan ragyogott a díjkiosztó gálán

A házaspár a vörös szőnyegen is végig kézen fogva mutatkozott. Pierce Brosnan klasszikus fekete szmokingot választott, felesége pedig letisztult szettjével bizonyította, hogy az elegancia nem kor kérdése. Keely alakjának változására már tavaly is sokan felfigyeltek, azóta pedig a friss fotók alapján tovább karcsúsodott. Azt beszélik, legalább 45 kilót fogyott, de ezt Keely nem erősítette meg. 

Szülinapi fotón is szerepel családjával

Keely Shaye Smith családjával vasárnap édesanyja, Sharon 82. születésnapját ünnepelte, az alkalomról pedig egy kedves családi fotót is megosztott. Pierce Brosnan 63 éves felesége egy lila szaténruhában mutatta meg karcsúbb alakját, miközben férjével és két fiukkal, a 29 éves Dylannel és a 25 éves Parisszel együtt pózolt édesanyja születésnapi tortája előtt. Keely a bejegyzésben így köszöntötte fel Sharont

Pierce Brosnan mindig is gyönyörűnek látta 

A színész és felesége 1994-ben ismerkedett meg, 2001-ben házasodtak össze, és kapcsolatuk azóta is Hollywood egyik tartós szerelmi története. Brosnan korábban többször kiállt Keely mellett, amikor mások a külsejét bírálták. Pierce Brosnan igazi férfi: felesége szépségét nem alakban vagy testsúlyban méri, ezt többször is elmondta, ahogy azt is, mennyire szereti őt, és büszke arra a nőre, akivel az életét megosztja.

Pierce Brosnan and wife Keely Shaye Smith attending the premiere of Mamma Mia! Here We Go Again held at the Eventim Hammersmith Apollo, London. Photo credit should read: Doug Peters/EMPICS July 16, 2018
Pierce Brosnan teltebben is is gyönyörűnek látta feleségét. 
Forrás: NORTHFOTO

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