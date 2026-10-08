Természetes szépülés otthon, bőrfiatalító arcápolás eredményesen és biztonságosan

A ráncok megelőzése, kontrollálása, valamint a bőr rejuvenálása mind fontos része a sokak által vágyott anti-ageing arcápolásnak! A leghatékonyabb eredményt úgy tudjuk elérni, ha a korosztályunk szerinti bőrszépítő vagy a ráncok megelőzését elősegítő kozmetikumokat használjuk. Ebben a cikkben Dr. Gyovai Viola segítségével bemutatjuk azt a három korcsoportot, hogy segíthessünk a legtökéletesebb bőrkép és bőrállapot elérésében, mindezt valóban természetes biokozmetikumokkal! Így a bőröd is a korosztályodnak megfelelően önmaga legjobb verziója lehet!

A ráncmegelőzés, azaz age control kozmetikumok

A 30 és 45 közötti korosztályban is már sokan a bőr öregedését késleltető anti-ageing kozmetikumokat vásárolnának, azonban itt leszögezném, hogy a jogi szabályozás szigorúan tiltja ezt a kozmetikai hatásra utaló jelző használatát, hiszen az öregedés megállítása, megakadályozása biológiai, élettani szempontból is vicc kategória. Ami viszont szakértőként is hitelesen állítható, az az, hogy a legtisztább bio hatóanyagokkal, növényi olajokkal, gyógynövények kivonatával komplex bőrtáplálással szemmel látható eredményeket tudunk elérni! Ugyanis a kockázatosabb összetevőket kerüljük, ám ezzel együtt a bőr egészséges működését elősegítő és a bőröregedést késleltető, a bőrt fiatalosan tápláló összetevőket hozzáadtuk a BIOLA kozmetikumaihoz. A 30-45 közötti korosztály tehát bátran válasszon olyan könnyebb arckrémet, mint az Jázmin nappali arcápoló balzsam vagy a Bio vadvirág arcápoló balzsam. Ezek nem csak hidratálnak, de komplexen és mélyen táplálják is a bőrt, így megelőzik a bőr vízvesztését és antioxidánsokkal látják el! Rendkívül fontos, hogy belülről is hidratáljunk, azaz fogyasszunk elég folyadékot a legszebb bőrállapotért! Az age control típusú szemkörnyékápoló gélek és balzsamok, mint pl. a Bio hibiszkusz szemkörnyékápoló balzsam smink alá is gyorsan felszívódó bőrfeszesítő és ránckisimító hatóanyagokkal, hialuronsavval és biológiailag értékes növényi olajokkal készül, szintetikus illatanyag nélkül. A téli időszakban éjszakai arcápolásra is szükség lehet, amelyhez a Bio kamélia & argán éjszakai arcbalzsam extra tápanyagokat ad a bőrnek, így a slow ageing (lassú bőröregedés) arcápolás érdekében.