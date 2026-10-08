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Természetes szépülés otthon, bőrfiatalító arcápolás eredményesen és biztonságosan

PR cikk BIOLA bőrápolás
Life
2026.10.08.
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Bőrfiatalítás természetesen

A ráncok megelőzése, kontrollálása, valamint a bőr rejuvenálása mind fontos része a sokak által vágyott anti-ageing arcápolásnak! A leghatékonyabb eredményt úgy tudjuk elérni, ha a korosztályunk szerinti bőrszépítő vagy a ráncok megelőzését elősegítő kozmetikumokat használjuk. Ebben a cikkben Dr. Gyovai Viola segítségével bemutatjuk azt a három korcsoportot, hogy segíthessünk a legtökéletesebb bőrkép és bőrállapot elérésében, mindezt valóban természetes biokozmetikumokkal! Így a bőröd is a korosztályodnak megfelelően önmaga legjobb verziója lehet!

A ráncmegelőzés, azaz age control kozmetikumok

A 30 és 45 közötti korosztályban is már sokan a bőr öregedését késleltető anti-ageing kozmetikumokat vásárolnának, azonban itt leszögezném, hogy a jogi szabályozás szigorúan tiltja ezt a kozmetikai hatásra utaló jelző használatát, hiszen az öregedés megállítása, megakadályozása biológiai, élettani szempontból is vicc kategória. Ami viszont szakértőként is hitelesen állítható, az az, hogy a legtisztább bio hatóanyagokkal, növényi olajokkal, gyógynövények kivonatával komplex bőrtáplálással szemmel látható eredményeket tudunk elérni! Ugyanis a kockázatosabb összetevőket kerüljük, ám ezzel együtt a bőr egészséges működését elősegítő és a bőröregedést késleltető, a bőrt fiatalosan tápláló összetevőket hozzáadtuk a BIOLA kozmetikumaihoz. A 30-45 közötti korosztály tehát bátran válasszon olyan könnyebb arckrémet, mint az Jázmin nappali arcápoló balzsam vagy a Bio vadvirág arcápoló balzsamEzek nem csak hidratálnak, de komplexen és mélyen táplálják is a bőrt, így megelőzik a bőr vízvesztését és antioxidánsokkal látják el! Rendkívül fontos, hogy belülről is hidratáljunk, azaz fogyasszunk elég folyadékot a legszebb bőrállapotért! Az age control típusú szemkörnyékápoló gélek és balzsamok, mint pl. a Bio hibiszkusz szemkörnyékápoló balzsam smink alá is gyorsan felszívódó bőrfeszesítő és ránckisimító hatóanyagokkal, hialuronsavval és biológiailag értékes növényi olajokkal készül, szintetikus illatanyag nélkül. A téli időszakban éjszakai arcápolásra is szükség lehet, amelyhez a Bio kamélia & argán éjszakai arcbalzsam extra tápanyagokat ad a bőrnek, így a slow ageing (lassú bőröregedés) arcápolás érdekében.

Forrás: BIOLA Kft.

Age defence védelem a bőrnek: antioxidánsok és anti-ageing hatásukról ismert hatóanyagok a frontvonalon

A 45 év feletti korosztály bőre vékonyabbá és vízhiányosabbá, ún. szárazabbá válik, a kollagéntermelés csökkenése miatt a ráncok és a bőr megereszkedés látványosabbá válhat. Fontos, hogy a bőrápolási rutin tartalmazzon retinoidokat, fitoszterin típusú vegyületeket és peptid alapú termékeket, amelyek serkentik a kollagéntermelést, valamint olyan természetes hidratálókat, amelyek pótolják a nedvességet. Emellett a rendszeres hámlasztás és az antioxidánsok, mint például a gyógynövények bioaktív hatóanyagai B3-vitamin (niacinamid) vagy a C-vitamin, telítetlen zsírsavakat tartalmazó olajok segíthetnek a bőr rugalmasságának és ragyogásának megőrzésében! Célszerű kúraszerűen ránctalanító hatóanyagkoncentrátumokat, szérumokat használni évszakonként 2-3 hétig, hogy elősegítsük a fiatalosabb bőranyagcserét, pl. Bio ginseng & alaria age defence szérumA komplexebb bőrtápláló arckrémek közül a natúr szemlélettel formulázott Mélyhidratáló nappali arckrém vagy a Zöld tea hidratáló nappali arckrém SPF 15 tökéletes választás lehet.

Forrás: BIOLA Kft.

Fontos, hogy a nappali fényártalmaktól óvjuk a bőrünket, miközben bioaktív olajokkal és gyógynövénykivonatokkal ápoljuk a barna szárnyasmoszat bőrfeszesítő ereje mellett: Alaria & orchidea age defence arckrémEz a krém még fizikai, ásványi fényvédő pigmentekkel is óvja a bőr fiatalságát!

A tanúsított biokozmetikumok közül a Bio görögszéna-barackmagolajos éjszakai arckrém igazán komplex éjszakai bőrtáplálást nyújt. Az éjszakai bio arckrém használata a 45 feletti korosztálynál már erősen javasolt! Alvás közben a bőr regenerálódik, így a természetes összetevők hatékonyabban segíthetik a megújulást és a nedvesség visszapótlását. Ezen krémek antioxidánsokkal, vitaminokkal és bőrnyugtató hatóanyagokkal látják el a bőrt, fokozva a sejtek helyreállítását, miközben csökkentik a ráncok és a bőröregedés jeleit. A kozmetikai szérumok kúraszerű használata is célszerű 2-3 havonta 2-3 hétig a kritikus/problémás területeken: erős ránctalanító hatóanyag-komplex és bakuchiol tartalmú a Bio ligetszépe & bakuchiol age control szérum.

Télen néhány csepp arcolaj óriási segítség az időjárás ártalmai ellen, ha a nappali arckrém fölé felsimítjuk! A Bio vadvirág youthful arcápoló olaj és a Bio chia & argán age defying arcápoló olaj sokoldalúan szépíti a bőrét és ragyogó kisugárzást biztosít!

Bőrfiatalítás felsőfokon, természetesen

Az 55 év feletti korosztálynál a rejuvenáló arcápolás azért fontos, mert a bőr természetes megújulási folyamatai lassulnak, csökken a kollagén- és elasztintermelés, ami fokozott ráncosodáshoz és a bőr megereszkedéshez vezethet. A rejuvenáló arcápolás célja a bőr fiatalosabb megjelenésének visszaállítása, amelyet intenzív hidratálással, mélytáplálással, feszesítéssel és sejtszintű regenerációt támogató összetevőkkel, például növényi aminosavakkal, telítetlen zsírsavakban gazdag növényi olajokkal, fitoszterinekkel, retinoidokkal és antioxidánsokkal érhetünk el. A bőr feszesebb, simább és ragyogóbb megjelenését fantasztikus bio növényi olajokkal, a gránátalma mag antioxidánsaival, illetve gyógynövények, algák kivonataival segítik a BIOLA natúr- bio- és biodinamikus kozmetikumai.

Így a Gránátalma-aszú time defence hidratáló nappali arckrém a mélyhidratálást és a bőrtáplálást is elősegítő krém, amely a 45+ korosztály bőrfeszesítő nappali arckréme.

Forrás: BIOLA Kft.

Havasi gyopár & alaria age defence arckrémben a havasi gyopár kivonata és B3-vitamin a pigmentációs zavaroktól óvja a bőrt, miközben támogatják a ránckisimulást a benne levő gyógynövény hatóanyagok és a hyaluronsav. Az Alaria & argan nyak- és dekoltázsápoló az érett, víz- és zsírhiányos bőr gyorsan felszívódó, hidratáló, vitalizáló balzsama! Csodálatos szépítő és bőrfeltöltő hatását többek között annak köszönheti, hogy a bőrt mélyen tápláló ligetszépe- és argán növényi olajokat is tartalmaz a bakuchiol-, havasi gyopár-, vörösáfonya- és zöldtea kivonata mellett! A Bio havasi gyopár & argán youthful arckrém az egyik legkomplexebb bőrfiatalító és ránckisimító erővel rendelkező arckréme a cégünknek, rövid idő alatt közkedveltté vált.

Az 55 feletti korosztály különösen gazdag hatóanyagtartalmú kozmetikuma a Bio Goji-Yam A.A. szépítő szérum, amely a luxus bőrápolás élményével ajándékoz meg. Ez a szérum azoknak készül, akik az elsőosztályú bőrrejuvenáló, bőröregedést fékező és ránckisimító eredményére vágynak! A rendszeres éjszakai bőrápoláshoz bioaktív bőrtápláló olajokban gazdag arckrémet ajánlunk avokádó-, argán-, castor- és ligetszépe olajokkal, pl. Bio baobab & ginseng age defence éjszakai arckrém.

Mi alapján válasszak most kozmetikumot?

A biola.hu webshop keresője segít abban, hogy konkrét bőrtípus, korosztály vagy bőrprobléma alapján keressük meg a nekünk legmegfelelőbb kozmetikumokat! Ha a legtisztább és legmagasabb bio hatóanyagtartalommal rendelkező termékeket keresik, akkor a BIOLA-nál most 31 % árkedvezménnyel (2026.10.01-15-ig) akciósan megtalálják őket!

Dr. Gyovai Viola a tudomány biztonságával és a természet szépítő erejével alkotta meg a natúr- bio- és biodinamikus kozmetikumainkat azért, hogy a legmagasabb színvonalon biztosítsa a szépülni vágyók természetes bőrápolását! Tapasztaljuk meg a gyógynövények fantasztikus bőrregeneráló hatását, válasszunk hazai, magas hatóanyagtartalmú biokozmetikumokat a tudatos otthoni bőrápolási rutinunkhoz!

 

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