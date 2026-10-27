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2026. okt. 27., kedd Szabina

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IQ-teszt: csak a sasszeműek veszik észre a nőt a flamingók között 6 másodperc alatt

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Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Az optikai illúziós IQ-tesztek próbára teszik a látásunkat és az agyunk információfeldolgozó-képességét is egyszerre. Ebben a feladványban egy rejtett női alakot kell megtalálnod.

Az alábbi IQ-teszt képén számtalanflamingót láthatsz. A feladat az, hogy mindössze 6 másodperc alatt megtaláld a nőt, aki elbújt közöttük. Készítsd a stoppert és tedd próbára a megfigyelőképességedet ezzel az optikai illúzióval! Sok sikert!

képes IQ-teszt
Képes IQ-teszt: találd meg a rejtett nőt!
Forrás: jagranjosh.com

Sikerült megoldanod az IQ-tesztet? 

Ha igen, gratulálunk, sasszemed van!

Ha nem, nézd meg még egyszer!

Vizsgálj meg minden apró részletet a képen!

Megtaláltad?

Ha még mindig nem, ne aggódj, segítünk!

Íme, a megoldás

A megoldás.
Forrás: jagranjosh.com

Ha tetszett a teszt, akkor kattints ide és ide és játssz tovább!

Személyiségteszt: mit árul el rólad a körmöd színe?

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