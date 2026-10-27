IQ-teszt: csak a sasszeműek veszik észre a nőt a flamingók között 6 másodperc alatt

Az alábbi IQ-teszt képén számtalanflamingót láthatsz. A feladat az, hogy mindössze 6 másodperc alatt megtaláld a nőt, aki elbújt közöttük. Készítsd a stoppert és tedd próbára a megfigyelőképességedet ezzel az optikai illúzióval! Sok sikert!

Képes IQ-teszt: találd meg a rejtett nőt!

Forrás: jagranjosh.com

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Íme, a megoldás

A megoldás.

Forrás: jagranjosh.com

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