IQ-teszt: csak a sasszeműek veszik észre a nőt a flamingók között 6 másodperc alatt

Az optikai illúziós IQ-tesztek próbára teszik a látásunkat és az agyunk információfeldolgozó-képességét is egyszerre. Ebben a feladványban egy rejtett női alakot kell megtalálnod.
Az alábbi IQ-teszt képén számtalanflamingót láthatsz. A feladat az, hogy mindössze 6 másodperc alatt megtaláld a nőt, aki elbújt közöttük. Készítsd a stoppert és tedd próbára a megfigyelőképességedet ezzel az optikai illúzióval! Sok sikert!
Sikerült megoldanod az IQ-tesztet?
Ha igen, gratulálunk, sasszemed van!
Ha nem, nézd meg még egyszer!
Vizsgálj meg minden apró részletet a képen!
Megtaláltad?
Ha még mindig nem, ne aggódj, segítünk!
Íme, a megoldás
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