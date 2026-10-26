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Klusovszki Kíra
2026.10.26.
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Hosszú távú következménye is lehet, ha rutinszerűen műveled. A biológiai öregedést is felgyorsíthatja, sőt, az élethosszt is rövidítheti.

Bár az idő múlását nem lassíthatjuk le, életmódunkkal mi magunk is hatással vagyunk biológiai öregedésünkre. Ráadásul 5 mindennap elkövetett rossz szokással még élettartamunkon is rövidítünk, anélkül, hogy tudnánk erről. Mutatjuk, mik ezek!

Mindennapi szokásaink az öregedésünkre is hatással vannak.
Mindennapi szokásaink az öregedésünkre is hatással vannak. 
Forrás: 123rf.com

Ezek gyorsíthatják fel az öregedést

  • Mérgező kapcsolatban ragadsz

Bár a társas kapcsolatok alapvetően pozitív hatással bírnak az egészségünkre, egyáltalán nem mindegy, milyen emberekkel vesszük körbe magunkat. 

Egy 2026 februárjában publikált amerikai kutatás szerint ugyanis azok a negatív társas kapcsolatok, amelyek stresszt okoznak az életünkben, nem csak az elménket, de a testünket is öregíthetik.

Ez a tartós stressz amellett, hogy megnehezíti az egészséges életmód fenntartását, gyulladásos folyamatokat is képes elindítani a szervezetünkben. Ráadásul minél több stresszt okozó kapcsolat vesz minket körül, annál gyorsabban öregedik a szervezetünk, hiszen minden egyes problémás kapcsolat 1,5%-kal, vagyis nagyjából 9 hónappal növeli a biológiai életkorunkat.

  • Idősebbnek érzed magad a korodnál 

Dr. Jean-Marc Lemaître, a Regeneratív Orvostudományi és Bioterápiás Intézet kutatója elárulta, hogy korunkhoz való hozzáállásunk az öregedésünkre is kihatással van, és egyáltalán nem tesz jót, ha idősebbnek érezzük magunkat annál, mint ahány évesek valójában vagyunk. Ez ugyanis nem csak a biológiai egészségünket, de a viselkedésünket, a motivációnkat és társas kapcsolatainkat is befolyásolja.

Míg azok, akik fiatalabbnak érzik magukat a valódi koruknál, aktívak maradnak, tervezik a jövőjüket, és nyitottak az új dolgokra, addig akik öregebbnek érzik magukat, hajlamosak idő előtt feladni a céljaikat, bezárkóznak, és egy sokkal passzívabb életmódra váltanak.

Ez az életmód pedig a sejtek szintjén is meglátszik, a kutatók szerint ugyanis a folyamatos öregedésérzet és a depresszív hangulat drasztikusan felgyorsítja a szervezet fizikai leépülését.

  • Teljesen elhagyod a koffeint

Bár magas koffeintartama miatt sokan nem ajánlják a kávéfogyasztást, egy friss kutatás szerint kifejezetten egészségesen hathat a szevrezetünkre, így semmiképp se mondjunk le róla. A kávéban található koffein és antioxidánsok ugyanis serkentik a sejtek megújulását, javítják a memóriát, ráadásul az érrendszert is védik a meszesedéstől.

Ráadásul még az Alzheimer-kór és a demencia kockázatát is képes csökkenteni, ha naponta átlagosan 3-5 csésze kávét fogyasztunk.

  • Figyelmen kívül hagyod az ismeretleneket

Bár sokan még a fülhallgatónkat sem vagyunk hajlandóak kivenni, ha idegenek szólítanak le az utcán, vagy a tömegközlekedési eszközökön, Dr. Amir Levine, a New York-i Columbia Egyetem pszichológiai tanszékének docense elárulta, hogy ezzel az interakciókerüléssel akár évekkel is megrövidíthetjük az életünket. A társas kapcsolatok ugyanis 50 %-al csökkentik a halálozás kockázatát, de ha teljesen elzárkózunk ezektől a helyzetektől, az agyunk kevesebb lehetőséget kap arra, hogy megtapasztalja a társas kapcsolatok nyújtotta biztonságérzetet, így ez hosszú távon a stresszszintünkre és az egészségünkre is hatással lehet.

  • Folyamatosan nassolsz 

Bár elsőre ártalmatlan szokásnak tűnhet, de ha két étkezés között rendszeresen elmajszolunk néhány falatot kedvenc édességünkből, az a szervezetünk működésére is kihatással van. Dr. Sebastian Grönke, a németországi Max Planck Öregedésbiológiai Intézet kutatója szerint a gyakori evés tartósan magasan tarthatja az inzulinszintet. Ráadásul, ha nem hagyunk elég időt a gyomor és bélrendszerünknek, az emésztést segítő folyamatoknak is kevesebb idejük marad a tisztulási folyamatok elvégzésére.

A rendszeres nassolás emellett a szájüregünknek sem tesz jót, hisz az állandó evés a fogakat és az ínyt károsító baktériumok kialakulását és aktivitását is fokozza. 

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