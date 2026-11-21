Van az a pillanat, amikor a párod közel hajol hozzád, és már az illatától elmosolyodsz, ő pedig minden reggel érezheti a parfüm illatán keresztül a szeretetedet és a gondoskodásodat. Nem utolsó szempont, hogy egy jól megválasztott férfiparfüm nemcsak annak okoz örömet, aki viseli, hanem annak is, aki a társaságában van.

Egy férfiparfüm kiválasztásakor elsősorban az ajándékozott ízlését érdemes figyelembe venni. Külön öröm, hogy mi magunk is szívesen érezzük majd rajta az adott illatot.

Forrás: 123.rf.com

Karácsonykor különösen jólesik olyan meglepetést választani, amely egyszerre személyes, praktikus és egy kis romantikát is csempész a hétköznapokba. Ráadásul nem kell feltétlenül a legdrágább illatok között keresgélnünk: a lényeg, hogy megtaláljuk azt a kompozíciót, amelyik illik a párunk személyiségéhez, stílusához és ízléséhez. Legyen szó friss, citrusos, fűszeres, karakteres fás vagy érzékien édeskés illatról, a Rossmann kínálatából többféle karakter közül választhatunk. Összegyűjtöttünk öt férfiparfümöt, amelyekkel idén karácsonykor nemcsak a nagy Ő-nek, hanem egy kicsit magunknak is kedveskedhetünk.

1. Nike Ultra Green – Lendületes, friss és sportos

Kiszerelés: 30 ml

Ha a párod a sportos, energikus illatokat kedveli, a Nike Ultra Green jó választás lehet. A citrusos nyitányban bergamott, grapefruit és alma találkozik, a szívjegyekben pedig cédrus, száraz fa, méz és vizes akkordok bontakoznak ki. Az alapillatban pézsma, szantálfa, vanília és pacsuli gondoskodik a melegebb, kissé édeskés lecsengésről. Fás-orientális karaktere miatt nem csupán egyszerűen friss, hanem van benne egy kis érzékiség is.

A sportos, energikus illatokat kedvelő férfiaknak a Nike Ultra Green jó választás lehet.

Forrás: Rossmann

Police To Be King – A magabiztos férfiak választása

Kiszerelés: 40 ml

A Police To Be King már a nevével, no és a megjelenésével is határozott karaktert ígér. Fűszeres, ámbrás illatkompozíciója a szerecsendió, a kardamom, a szicíliai citrom és a babérlevél jegyeivel indul. A szívillatban borostyánfa, kasmírfa, levendula és fekete üröm találkozik, az alapot pedig pacsuli, szantálfa és vetiver teszi teljessé. Merész, fás és fűszeres választás azoknak, akik szeretik, ha a parfümjüknek, akárcsak nekik, határozott személyisége van.

A Police To Be King karakteres és merész.

Forrás: Rossmann

3. Nautica Voyage – Mintha mindig friss tengeri szellő lengené körül