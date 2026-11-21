A logikai fejtörők különböző módokon teszik próbára a gondolkodásunkat. Első pillantásra egyszerűnek tűnnek, de gyakran tartogatnak meglepetéseket, és rendszeres megoldásukkal hatékonyan fejleszthető a problémamegoldó képesség. Legyen szó találós kérdésről, matematikai rejtvényről vagy becsapós feladványról, ezek a játékok egyszerre nyújtanak szórakozást és szellemi kihívást.

Gyufás rejtvény: oldd meg az egyenletet 17 másodperc alatt!

A mostani feladvány sokakon kifogott: mindössze két apró változtatással kell helyessé tenni a képen látható egyenletet, ráadásul az óra ketyeg. Készen állsz? Indítsd el a stoppert!

Vajon melyik két gyufaszálat kell elmozdítanod, hogy helyes legyen az egyenlet? Tedd próbára magad!

Megtaláltad a helyes megoldást? Ha igen, gratulálunk! Ha viszont nem sikerült, ne add fel a gyakorlást, próbáld meg megoldani ezt a logikai feladványt is!

Most pedig nézzük a megoldást!

A gyufaszálas rejtvény megoldása:

A gyufaszálas rejtvény megoldása