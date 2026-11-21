A logikai fejtörők különböző módokon teszik próbára a gondolkodásunkat. Első pillantásra egyszerűnek tűnnek, de gyakran tartogatnak meglepetéseket, és rendszeres megoldásukkal hatékonyan fejleszthető a problémamegoldó képesség. Legyen szó találós kérdésről, matematikai rejtvényről vagy becsapós feladványról, ezek a játékok egyszerre nyújtanak szórakozást és szellemi kihívást.
Gyufás rejtvény: oldd meg az egyenletet 17 másodperc alatt!
A mostani feladvány sokakon kifogott: mindössze két apró változtatással kell helyessé tenni a képen látható egyenletet, ráadásul az óra ketyeg. Készen állsz? Indítsd el a stoppert!
Megtaláltad a helyes megoldást? Ha igen, gratulálunk! Ha viszont nem sikerült, ne add fel a gyakorlást, próbáld meg megoldani ezt a logikai feladványt is!
Most pedig nézzük a megoldást!
A gyufaszálas rejtvény megoldása:
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