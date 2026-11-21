A Grand Theft Auto legújabb részét óriási várakozás előzte meg, a rajongók pedig nemcsak a történetre, hanem a szereplőkre is kíváncsiak voltak. A GTA 6 megjelenésével most az is kiderült, ki kelti életre Luciát, és milyen szigorú feltételeket szabdtak neki: mindenáron titokban kellett tartania a szerepét.

GTA 6: kiderült, hogy Lucia karakterét kiről mintázták

Forrás: Mouneb Taim / Anadolu via AFP

GTA 6: Lucia mögött egy díjnyertes színésznő áll

A GTA 6 Lucia nevű karakterét a 34 éves, Puerto Ricó-i származású Manni L. Pérez alakítja. A New York-i színésznőnek állítólag olyan szigorú titoktartási szerződéseket kellett aláírnia, amelyeket egyenesen „ijesztőnek” neveztek.

Pérez korántsem ismeretlen Hollywoodban. Feltűnt többek között a Feketelista, a Jessica Jones és a Chicago P.D. című sorozatokban. A Különleges ügyosztályban egy bokszolót alakított, amiért 2020-ban Imagen-díjat kapott.

Dylan Rourke és Manni L. Perez a GTA 6 főszereplőinek hangjai.

Forrás: Instagram/Manni L. Perez

Nem először szerepel a Grand Theft Auto világában

Kevesen tudják, hogy Pérez már a GTA V-ben és a GTA Online-ban is közreműködött, méghozzá blackjackosztóként.

A színésznő korábban arról beszélt, hogy a mozgásrögzítéses színészet (motion capture) az abszolút kedvence, hiszen ilyenkor nem kell a külsejével, a hajával vagy a sminkjével foglalkoznia.

Manni L. Perez, a GTA 6 Lucia nevű karakterének hangja.

Forrás: Instagram/

A GTA VI azonban minden korábbinál nagyobb figyelmet hozhat számára: Lucia megformálásáért már a The Game Awards legjobb alakítás kategóriájában is jelölték.

Őrület a GTA 6 megjelenése körül

A november 19-i premier a világon szinte mindenhol felforgatta a gamerek életét. Egyes amerikai munkaadók ötnapos hétvégét biztosítottak dolgozóiknak, míg egy felmérés szerint a munkavállalók 18 százaléka szabadságot tervezett a megjelenés napjára.

A rajongók lelkesedése akkora, hogy a játék előzetes letöltése már az internetes forgalomban is rekordokat döntött.

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