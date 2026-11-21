Mikor beköszöntenek a hideg, téli hónapok, szinte egyik betegségből esünk a másikba, hiába próbálunk odafigyelni magunkra. De a gyakori megfázásért nem csak a változékony idő a felelős, elképzelhető, hogy néhány hétköznapi rossz szokásunkkal mi is növeljük a betegség kockázatát.

A hideg időjárás és a nem megfelelő vitaminpótlás miatt a megfázás különösen gyakori a téli hónapokban.

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Az időjárásváltozás miatt hajlamosakvagyunk beleesni egy megfázásba a hideg hónapokban.

Ráadásul rosszul berögzött szokásainkkal mi is megbetegíthetjük magunkat.

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Ezért vagyunk fogékonyabbak a megfázásra télen

Biztos ismerős az érzés, amikor este, lefekvés előtt már érzed, hogy kapar a torkod, és hiába szeded be az összes vitamint, másnap reggelre orrfolyással, rossz közérzettel vagy akár lázzal ébredsz. Ez nem véletlen, pláne a téli hónapokban, amikor egyébként is gyakoribbak a megbetegedések.

Bár hajlamosak vagyunk ezt csupán a gyenge immunrendszerünkre fogni, az is könnyen elképzelhető, hogy a rosszul berögzült szokásaink tehetnek arról, hogy állandóan beleesünk valami betegségbe.

A mindennapi kapkodásban ugyanis hajlamosak vagyunk megfeledkezni néhány olyan alapvető lépésről, amivel könnyen távol tarthatnánk a kórokozókat, sőt a hideg miatt az is elképzelhető, hogy mi magunk teremtjük meg a tökéletes feltételeket a vírusok elszaporodásához. Ezután már hiába keressük a leghatékonyabb megfázás elleni gyógyszert, biztosan lebetegszünk.

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Nem mosol kezet egyből, mikor hazaérsz

Ha annak ellenére, hogy a nap folyamán – sőt, hazafelé a tömegközlekedésen is – végigfogdosod a kapaszkodókat és más felületeket, hazaérve mégsem a kézmosással kezded, akkor van egy rossz hírünk: valószínűleg a te hibád is, hogy megbetegszel. Ezzel ugyanis szabad utat nyitsz a kórokozók előtt, amelyeket ha megdörzsölöd a szemed, megvakarod az orrod vagy megérinted a szád, pillanatok alatt a szervezetedbe juttatsz.

Megfeledkezel a folyadékpótlásról

Míg a nyári kánikulában szinte magától értetődő, hogy mindig van nálunk egy palack víz, a hideg hónapokban hajlamosak vagyunk megfeledkezni a hidratálásról. Ilyenkor sokkal ritkábban érezzük magunkat szomjasnak, annak ellenére, hogy a szervezetünk megfelelő működéséhez ugyanúgy szükség van a folyadékra. Ha keveset iszol, azzal csak azt éred el, hogy kiszárad a nyálkahártyád, így a kórokozók sokkal könnyebben megtapadnak a torkodban vagy az orrüregedben, és szinte biztos, hogy ismét megbetegszel.

Túlfűtöd a lakást

Bár a kinti hideg után hazaérve csábító a maximumra tekerni a fűtést, a túl meleg levegő valójában sokkal többet árt, mint használ.

Mivel a túlfűtött lakásban lecsökken a páratartalom, a száraz levegő így folyamatosan irritálja, kiszárítja és sérülékennyé teszi a nyálkahártyát.

Sőt a szervezetedet is komoly hőstressz éri, amikor a 25 fokos melegből kilépsz a fagypont körüli utcára. Ez a hirtelen hőmérséklet-ingadozás megterheli az immunrendszert, de ha ez még nem lenne elég, sokkal fogékonyabbá is tesz a betegségekre. Éppen ezért sokkal jobban jársz, ha 20–22 fok körül tartod a lakást, és naponta többször szellőztetsz.