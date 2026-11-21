Sydney Sweeney újabb karácsonyi kampányt indított, hogy népszerűsítse fehérneműmárkájának új kollekcióját. A modellek mellett ő sem maradt ki a sorból, vagyis ismét ledobta a textilt, hogy megmutassa, hogy áll rajta egy fehér, csipkés összeállítás.

Sydney Sweeney karácsonyi fehérneműkampánya.

Forrás: Instagram/Syrn

Sydney Sweeney fehérneműben: ismét alulöltözve borzolja a kedélyeket

Sydney Sweeney-t nem lehet zavarba hozni. Hiába okoztak már több botrányt is reklámjai, ő továbbra is kitart a jól bevált recept mellett: ruhát le! A színésznő legutóbb egy sportfogadási kampány miatt került a kritikák kereszttüzébe, több sportolónő is sérelmezte, hogy a nők teljesítménye helyett ismét a testükre kerül át a fókusz a kampány üzenete miatt. Sydney Sweeney azonban nem törődött a negatív hangokkal, ugyanazt a koncepciót folytatták egy második kisfilmben.

Sydney Sweeney fehérneműben mutatta meg magát.

Forrás: Instagram/Syrn

Most azonban a saját márkája kedvéért vetkőzött neki az ünnepi kampány részeként. Az Eufória sztárja fehér csipkében mutatta meg idomait, haját hollywoodi loknikba sütötte, a fehér combfixre pedig fehér tűsarkút húzott. A fotó természetesen azonnal népszerű lett az Instagramon, ahogy az előző karácsonyi reklám képei is, persze kritikák akkor is érték: sokan sérelmezték, hogy Sydney Sweeney a Grincs kislányának karakterét öltötte magára.

Kattints a képre, és nézd meg a nagy botrányt okozó sportfogadái reklámkampány képeit: