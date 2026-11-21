Minden szempár Ashley Robertsre, a Pussycat Dolls egykori énekesnőjére szegeződött a Rolling Stone Awards díjátadón. Az énekesnő ugyanis semmit sem bízott a képzeletre, egy merész, átlátszó ruhát viselt, mindezt fehérnemű nélkül.

A Pussycat Dolls egykori énekesnője egy áttetsző, tűzpiros ruhát viselt a Rolling Stones Awards díjátadón, fehérnemű nélkül.

Forrás: Northfoto

Merész, áttetsző ruhában jelent meg a Pussycat Dolls egykori énekesnője a Rolling Stone Awards idei díjátadóján.

Ashley Roberts egy tűzpiros, pókhálómintás ruhát viselt, fehérneműt azonban nem vett fel alá.

De nem ez volt az egyetlen merész összeállítása a 45 éves énekesnőnek.

Minden figyelmet magára irányított a Pussycat Dolls egykori énekesnője

Ashley Roberts merész szettjében szinte mindent megmutatott a Rolling Stone Awards londoni Roundhouse-ban megrendezett díjátadóján. Az énekesnő ugyanis egy átlátszó, piros ruhában érkezett a vörös szőnyegre, aminek pókhálómintája csupán csak a legintimebb részeken takarta el.

A merész összeállítást egy pántos magas sarkúval és egy ezüst karkötővel egészítette ki, sminkje azonban visszafogott maradt, az eseményre lágy árnyalatokat és rózsaszín szájfényt választott.

A szőke szépség láthatóan remekül érezte magát a bőrében, ezt mi sem bizonyítja jobban mint az, amilyen magabiztossággal pózolt a fotósok kamerái előtt.

Az énekesnő később az Instagram-oldalán is megosztott néhány belsős fotót és videót, amiknek még a rajongók sem tudtak ellenállni.

Szinte azonnal elözönlötték a posztot a kommentek, amikben az énekesnő páratlan szépségét és lélegzetelállító ruháját dicsérték.

A 45 éves sztárnak egyébként nem ez volt az első ilyen bevállalós dobása, már a tavalyi eseményen is egy mindent megmutató, áttetsző darabban vonult végig a vörös szőnyegen, így úgy tűnik, merész összeállításával idén egy új hagyományt is teremtett. De nem ő volt az egyetlen híresség, aki a Danny Dyer műsorvezetésével zajló idei díjátadón kitett magáért: a gálán többek között Kelly Osbourne, Laura Whitmore, Louise Redknapp és James Blunt is feltűnt.

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