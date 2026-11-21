A kutatók közel 3000 felnőtt válaszait elemezték, és arra jutottak, hogy az emberi élet jelentőségének érzése, valamint a mások emlékezetében való továbbélés gondolata fontos lelki kapaszkodó lehet. A jelenség, amelyet szimbolikus halhatatlanságnak neveznek, egészen másról szól, mint a túlvilágba vetett hit.

A szimbolikus halhatatlanság nem a túlvilágba, hanem az életbe vetett hitről szól.

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Nem kell halhatatlannak lenned ahhoz, hogy nyomot hagyj

A szimbolikus halhatatlanság elsőre talán bonyolult pszichológiai fogalomnak tűnik, pedig a lényege nagyon is emberi. Azt jelenti, hogy érezzük, hogy valami akkor is tovább él majd belőlünk, amikor mi már nem leszünk. Lehet ez a gyerekeinknek továbbadott értékrend, egy szeretetteljes családi emlék, a barátainkra gyakorolt hatás, egy általunk létrehozott alkotás vagy egyszerűen az a sok apró dolog, amivel mások életét szebbé tettük.

A kutatást vezető Uri Lifshin és Mario Mikulincer professzor a jeruzsálemi Héber Egyetem kutatóival közel 3000 izraeli felnőtt válaszait vizsgálta. Az eredmények szerint azok, akik erősebben hittek abban, hogy haláluk után is emlékezni fognak rájuk, általában magasabb önértékelésről, több társas kapcsolatról és pozitívabb életérzésről számoltak be.

Akik tudják, hogy számít az életük, lelkileg is jobban vannak

A kutatásban azok a résztvevők, akik bíznak abban, hogy a haláluk után is emlékezni fognak rájuk, kevesebb depressziós tünetről, szorongásról és érzelemszabályozási nehézségről számoltak be. Emellett ritkábban jeleztek problémás szerhasználatot és különböző függőségekre utaló viselkedést.

Ez persze nem jelenti azt, hogy aki hisz abban, hogy emlékezni fognak rá, annak biztosan nem lesznek lelki problémái. A vizsgálat összefüggéseket mutatott ki, nem bizonyította, hogy a gondolat önmagában is javítja a mentális egészséget.

Az is elképzelhető, hogy éppen azok érzik úgy, hogy fontosak és maradandó nyomot hagynak, akiknek eleve erősebbek a kapcsolataik, és kiegyensúlyozottabb az életük.

A szimbolikus halhatatlanság nem ugyanaz, mint hinni a túlvilágban

A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy a szimbolikus halhatatlanság és a túlvilágba vetett hit nem ugyanazt jelenti.