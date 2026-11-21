Jennifer Lawrence az Éhezők viadalának legújabb része kapcsán vendégeskedett egy beszélgetős műrorban, ahol végül a műtétei is szóba kerültek. A színésznő egyáltalán nem titkolja, hogy két gyereke születése után kés alá feküdt, azt is elárulta, milyen implantátumokat választott.

Jennifer Lawrence mellimplantátumairól beszélt.

Forrás: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Jennifer Lawrence plasztikai műtétjéről vallott

Az éhezők viadala: Az aratás hajnala című film miatt vendégeskedett Andy Cohen beszélgetős műsorában Jennifer Lawrence, de természetesen nem csak a filmről volt szó (ami Magyarországon november 19-től már látható a mozikban). A beszélgetés során Jennifer Lawrence mellei is szóba kerültek, bár a plasztikai műtét tényéről már korábban is beszélt az Oscar-díjas színésznő, most még több részletet osztott meg.

„Implantátumaim vannak" – jelentette ki a beszélgetés egy pontján Jennifer Lawrence. Amikor Cohen arról érdeklődött, hogy B kosaras implantátumokat választott-e, Lawrence gondolkodás nélkül válaszolt.

„Nem, telt C kosár. Azt hiszem? Ugyanolyan méretűek, mint korábban” – árulta még el a színésznő, aki arról is beszélt, ki végezte a plasztikai műtétét. A kaliforniai Santa Monicában dolgozó Dr. Steven Teitelbaum kése alá feküdt. Korábban a színésznő elárulta, a két terhessége milyen hatással volt a testére. „Az első után nagyjából minden visszaállt. A második után semmi sem állt vissza” – mondta.

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