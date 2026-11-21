Királyi szakértők szerint elképzelhető, hogy a házaspár azért költözött vissza váratlanul Amerikából az Egyesült Királyságba, mert már hónapokkal ezelőtt tudták, hogy súlyos bűncselekménnyel vádolják majd Thomas Markle-t. A feltételezések szerint Meghan Markle féltestvére már nyáron figyelmeztethette őket a készülő botrányra.

Meghan Markle és Harry herceg a botrány elől költözhettek vissza az Egyesült Királyságba.

Forrás: JOHN THYS / AFP

Meghan Markle tudhatta, hogy apja bajban van?

Harry és Meghan Markle hat év után augusztus 26-án tértek vissza Nagy-Britanniába. A döntésük sokakat meglepett, hiszen korábban arról beszéltek, hogy a hatalmas brit sajtófigyelem helyett választották a nyugalmas montecitói életet. Bennfentesek szerint azért jöttek vissza, mert egy készülő Diana-filmhez gyűjtenek anyagot, mások pedig a legkézenfekvőbb indokkal magyarázták, nevezetesen, hogy Harry a beteg édesapja, Károly király mellett szeretne lenni.

Most azonban új elmélet látott napvilágot, Tom Sykes királyi szakértő szerint Meghan apjának, Thomas Markle-nek az ügye szerepet játszhatott az időzítésben − írja az Express. „Úgy gondolom, azért költöztek vissza, hogy pontosan tudták, mi fog történni. Hónapok óta ott volt ez, mint egy időzített bomba” − tette közzé a Royalist Substack-oldalán. Charlotte Griffiths, a Mail on Sunday szerkesztője osztja Sykes véleményét és egy interjúban Kinsey Schofieldnek arról beszélt, mennyire meglepte, hogy a Thomas Markle-lel kapcsolatos vádak éppen Harryék brit visszatérése után kerültek nyilvánosságra. Szerinte lehetséges, hogy Meghan féltestvére már korábban figyelmeztette a hercegi párt a közelgő botrányra. „Most minden teljesen új megvilágításba került” – fogalmazott. Schofield úgy véli, ha Harry és Meghan továbbra is a kaliforniai Montecitóban élne, a botrány kirobbanása után a házuk környékét könnyen ellephették volna az újságírók és a paparazzók, Cotswoldsban viszont egy barátjuk, akinek a birtokán visszavonultan élhetnek. Tom Bower királyi életrajzíró szerint az is elképzelhető, hogy a The Sun már a nyomozás elején megkereste a sussexi párt, abban pedig teljesen biztos, hogy Thomas Markle Jr. beszélt Meghannel.

Harry és Meghan a karácsonyt is Angliában töltheti

Harry és Meghan állítólag a karácsonyt is az Egyesült Királyságban töltik, noha korábban úgy tervezték, hogy visszatérnek az ünnepekre Kaliforniába. A HELLO! magazin értesülései szerint Meghan édesanyja, Doria Ragland utazik hozzájuk. Úgy tudni, sem Sandringhambe, se Katalin hercegné hagyományos karácsonyi koncertjére sem hívták meg őket. Harry régi barátja nemrég arról beszélt, hogy ez egyáltalán nem érte őket váratlanul, és így is nagyon boldog karácsonyuk lesz a gyerekeikkel.