80 éves lett Gimli a Gyűrűk Urából - 10 érdekesség John Rhys-Daviesről

Afrikában, Angliában és Walesben telt a gyerekkora

Az angliai Salisbury városában született 1944. április 5-én, walesi szülők gyermekeként. Az édesanyja ápolónőként, az édesapja gépészmérnökként és a gyarmati rendvédelmi erők tisztjeként is dolgozott. Utóbbi minőségében Tanganyikába helyezték át, így John Rhys-Davies a gyerekkorából jó néhány évet töltött Afrikába, míg vissza nem költözött a családjuk Walesbe.

42 év különbséggel játszotta el ugyanazt a szerepet a mozivásznon

A színészi karrierje igazán az 1980-as évek elején indult be, amikor egy éven belül szerepet játszott a Shogun tévésorozatban és Az elveszett frigyláda fosztogatóiban. Az utóbbiban alakított Sallah bőrébe tavaly, 42 év múltán újra belebújt az Indiana Jones és a sors tárcsája kedvéért.

Ő volt a legmagasabb A gyűrű szövetségében

A karrierje másik ikonikus szerepét a Gyűrűk Ura-trilógiában játszotta Gimliként. Noha ő alakította a filmbeli csapatban a törpöt, a valóságban az összes tagnál magasabb a maga 185 centijével.

A dublőrét küldte el maga helyett tetováltatni

A Gyűrűk Ura-filmekben a gyűrű szövetségét játszó kilenc színész a sok hónapnyi, megterhelő új-zélandi forgatás végén egy közös tetoválást készíttetett a nagy élmény emlékére: tünde rúnákkal varratták magukra a kilenc jelet. Egyedül John Rhys-Davies húzta ki magát a közös mókából, és a dublőrét küldte el maga helyett tetováltatni – akinek az akciójelenetek miatt igazából többet is kellett a kamerák előtt állnia Gimliként, mint neki.

Gimli mellett egy másik fontos figurát is eljátszott a Gyűrűk Urában

A Gyűrűk Ura: A király visszatér, azaz a trilógia sokszoros Oscar-díjas záródarabjának egyik fontos szereplője Szilszakáll, a fa formájú ősi lény. Az ő hangját a film eredeti változatában John Rhys-Davies adta, így ő lett az egyetlen, aki két fontos szereplőt is eljátszott a produkcióban.

Csak ezt kell tenned, ha Oscar-jelölt filmet akarsz készíteni

Létezik egy biztos recept arra, ha valaki Oscar-jelölt filmet akar összehozni, sőt olyan produkciót, amit a legrangosabb kategóriában, a legjobb filmek között jelölnek a díjra: szerződtetni kell hozzá John Rhys-Daviest és Kiran Shaht. Utóbbi neve nem túl ismert a nagyközönség számára, ő egy kenyai-indiai származású, törpenövésű színész és kaszkadőr, akivel Rhys-Davies eddig a következő, egytől-egyig a legjobb film Oscarra jelölt filmekben dolgozott együtt: Az elveszett frigyláda fosztogató, A Gyűrűk Ura: A gyűrű szövetsége, A Gyűrűk Ura: A két torony, A Gyűrűk Ura: A király visszatér.

Metálalbumon is közreműködött

A Gyűrűk Ura-filmekben szereplőtárs Christopher Lee-hez hasonlóan ő is kedvelője a metál műfajának, és közreműködött ilyen stílusú lemezen is. A metál egyik különleges, „a capella” változatát képviselő Van Canto együttes Voices of Fire című albumán hallható a hangja.

A volt szerelmét ápolta a halálos ágyán

1966-ban vette el feleségül Suzanne A. D. Wilkinsont, akivel közel húsz éven át tartott a házasságuk, két közös gyerekkel. 1985-ben költöztek szét, de hivatalosan sosem váltak el, és jó barátságban maradtak. Amikor Wilkinson az Alzheimer-betegsége miatt 2010-ben elhunyt, az utolsó időszakban Rhys-Davies is ott volt mellette. A színész jelenlegi párkapcsolata 2004 óta tart Lisa Manninggal, akitől egy lánya is született.

Egy kis szigeten szeret legjobban élni

Már régóta az Ír-tengeren fekvő kis Man-sziget lakója, ahol senki sem zargatja őt a hírneve miatt. A helyi közösségnek igyekszik a segítségét is adni, ő a hangja például a Man-sziget turisztikai reklámjainak és a helyi vármúzeum tárlatvezetésének is.

80 felett sem pihen

A legutóbbi munkáját az Aquaman és az elveszett királyság jelentette 2023-ban, amihez csak a hangját kellett adnia. De az elkövetkező évekre nem kevesebb, mint 14 különféle produkció szerepel a naptárjában, amiket már vagy leforgattak, vagy most készülnek, vagy előkészítés alatt állnak.