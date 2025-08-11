Cristiano Ronaldo, David Beckham és a többiek: sztárapukák, akik mindent megtesznek gyerekeikért

Ma van Amerikában a lány- és fiúgyermekek napja, így a legjobb sztárapukákat vettük górcső alá, akik aktívan részt vesznek családjuk életében, bármit bevállalnak csemetéik boldogságáért, és büszkén posztolják a gyerekeikkel töltött minőségi idő elkapott pillanatait a közösségi médiában.

A legjobb sztárapukák közé tartozik Cristiano Ronaldo is: íme, a gyerekeivel

Legjobb sztárapukák akcióban!

Rengeteg munka és még a gyerekekkel együtt töltött minőségi idő is belefér a legjobb sztárapukáknak az életébe. Lássuk, hogy kik kerültek fel a leggondoskodóbb, legkedvesebb, legviccesebb apukák listájára!

John Legend

John Legend és a gyerekei

John Legendnek négy csemetéje van, közülük Miles, az apukája legnagyobb rajongója. Miles imádja apukája dalait és kívülről tudja őket. John kicsit kellemetlenül is érzi magát reggelente, hogy a kocsiban a saját számait kell hallgatnia az iskola elé begördülve, de a fia kedvéért bármit.

Szeretnek közösen utazni, szívesen fedeznek fel új látnivalókat és John Legend posztjaiból az is kiderül, hogy esténként kártyapartikat csapnak.

John úgy tartja, kiemelten fontos, hogy segítsen feleségének és kivegye a részét a családi feladatokból, főleg a gyermekei születése után.

2. David Beckham

David Beckham és lánya, Harper

Az 50 éves egykori futballista számos oldalon megkapta a „legjobb apuka” címet. Victoria Beckhammel közös négy gyerekük mindegyike hírességnek számít. David pedig már többször bizonyította, hogy bármit megtenne gyerekeiért:

Biciklizni tanította őket, Harpernek 6 napon keresztül, 4000 darab legóból épített egy kastélyt és még azt is engedte neki, hogy telerakja a haját szalagokkal, fülébe díszeket akasszon.

Hát mi ez, ha nem az apai szeretet?

3. Chris Hemsworth

Chris Hemsworth és gyerekei

Az ausztrál színésznek három (egy ikerpár és egy kislány) gyermeke van a magyar származású feleségétől, Elsa Patakytól. Ők Chris szeme fényei, sőt azt állítja, hogy néhány szerepébe akár több időt és energiát is fektethetett volna, de inkább a gyerekeit választotta. Megbocsájtjuk Chris, megbocsájtjuk!

4. Kevin Jonas

Kevin Jonas és gyerekei

Az énekes úgy tartja, hogy élete legnagyobb megtiszteltetése, hogy a két kislányának lehet az apukája. Rengeteget tanítanak neki a gyermekei, amiért nem lehet elég hálás. Instagram-oldalára ezt írta ki lányairól:

Minden apukának üzenem, legyetek kedvesek, szeressetek feltétel nélkül, és ne felejtsetek el erősnek maradni!

5. Jason Momoa