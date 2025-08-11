Cristiano Ronaldo, David Beckham és a többiek: sztárapukák, akik mindent megtesznek gyerekeikért

Ma van Amerikában a lány- és fiúgyermekek napja, így a legjobb sztárapukákat vettük górcső alá, akik aktívan részt vesznek családjuk életében, bármit bevállalnak csemetéik boldogságáért, és büszkén posztolják a gyerekeikkel töltött minőségi idő elkapott pillanatait a közösségi médiában.
Rengeteg munka és még a gyerekekkel együtt töltött minőségi idő is belefér a legjobb sztárapukáknak az életébe. Lássuk, hogy kik kerültek fel a leggondoskodóbb, legkedvesebb, legviccesebb apukák listájára!
John Legendnek négy csemetéje van, közülük Miles, az apukája legnagyobb rajongója. Miles imádja apukája dalait és kívülről tudja őket. John kicsit kellemetlenül is érzi magát reggelente, hogy a kocsiban a saját számait kell hallgatnia az iskola elé begördülve, de a fia kedvéért bármit.
Szeretnek közösen utazni, szívesen fedeznek fel új látnivalókat és John Legend posztjaiból az is kiderül, hogy esténként kártyapartikat csapnak.
John úgy tartja, kiemelten fontos, hogy segítsen feleségének és kivegye a részét a családi feladatokból, főleg a gyermekei születése után.
2. David Beckham
Az 50 éves egykori futballista számos oldalon megkapta a „legjobb apuka” címet. Victoria Beckhammel közös négy gyerekük mindegyike hírességnek számít. David pedig már többször bizonyította, hogy bármit megtenne gyerekeiért:
Biciklizni tanította őket, Harpernek 6 napon keresztül, 4000 darab legóból épített egy kastélyt és még azt is engedte neki, hogy telerakja a haját szalagokkal, fülébe díszeket akasszon.
Hát mi ez, ha nem az apai szeretet?
3. Chris Hemsworth
Az ausztrál színésznek három (egy ikerpár és egy kislány) gyermeke van a magyar származású feleségétől, Elsa Patakytól. Ők Chris szeme fényei, sőt azt állítja, hogy néhány szerepébe akár több időt és energiát is fektethetett volna, de inkább a gyerekeit választotta. Megbocsájtjuk Chris, megbocsájtjuk!
4. Kevin Jonas
Az énekes úgy tartja, hogy élete legnagyobb megtiszteltetése, hogy a két kislányának lehet az apukája. Rengeteget tanítanak neki a gyermekei, amiért nem lehet elég hálás. Instagram-oldalára ezt írta ki lányairól:
Minden apukának üzenem, legyetek kedvesek, szeressetek feltétel nélkül, és ne felejtsetek el erősnek maradni!
5. Jason Momoa
Jason Momoa, az egyik leghíresebb sztárapuka, most Budapesten a Dűne 3-at forgatja közösen a fiával, Nakoa-Wolffal azt vallja, hogy merjünk sebezhetőek és nyíltak lenni a kapcsolatainkban. Erre tanítja gyermekeit is, akikkel igyekszik szoros kapcsolatban lenni.
6. Will Smith
Will-nek nem indult fényesen a kapcsolata a tinédzser lányával Willow-val. Will szigorú apa mellett nőtt fel, és ezt a nevelési stílust vitte tovább, ezért amikor egyetlen lánya lemondta zenei turnéját, akkor hatalmas családi veszekedés alakult ki.
Willow annyira fellázadt apja kemény rendszere ellen, hogy még a haját is leborotválta, ezzel tüntetve az autoriter nevelés ellen.
Will ezután jött rá, hogy mi a helyes út, amit követnie kell apukaként és azóta mintha kicserélték volna. A lehető legjobb édesapa akar lenni Willow számára.
7. Dwayne Johnson
A Szikla becenevű híres színész, marcona külseje ellenére az egyik legjószívűbb szülő, aki imád apuka lenni és az első számú dolognak tartja az életében. Gondoskodóan pelenkázza a gyermekeit és egy-egy kellemes teazsúrt is bevállal, körömfestéssel egybekötve. Apák napján a közösségi oldalára ezt írta ki:
Minden apa kisfiút akar, de minden apukának szüksége van egy kislányra!
8. Cristiano Ronaldo
A nagycsaládos, focista apukának öt gyermeke van, akit a szupermodell barátnőjével, Georgina Rodríguezzel nevelnek közösen. A családja a mindene! Úgy neveli a gyermekeit, hogy szabadon választhassanak karriert az alapján, hogy mi áll közel a személyiségükhöz. Amikor arról kérdezték, hogy nem bánja- e ha nem futballisták lesznek a gyerekek, akkor azt felelte, hogy nem erőltet rájuk semmit, elfogadja azt, amit maguknak választanak és amik lenni szeretnének.
Ők tehát a legjobb sztárapukák, akiktől érdemes egy-két gondolatot magunkkal vinni.
