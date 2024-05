Magyar sztárok, akik sikeresen meggyógyultak a rákból

Janicsák Veca

Forrás: HOT!

Nádai Anikó

A műsorvezető először 2020 novemberében írt arról, hogy méhnyakrákot diagnosztizáltak nála. Nádai Anikó az édesanyját szintén rákos megbetegedésben veszítette el, így saját betegsége lelkileg végképp megviselte őt. Hiába adatta be magának a HPV elleni oltást, egy általános rákszűrésen derült ki, hogy méhnyakrák miatt azonnal meg kell műteni. Az operáció sikeres volt, egyúttal pedig figyelmeztetésként vette, hogy sokkal jobban figyelnie kell magára.

Nádai Anikó

Forrás: HOT!

Mészáros Norina

Young G és Mészáros Norina kemény időszakot tudhatnak a hátuk mögött. A gyönyörű édesanya 2022. január 18-án, esküvőjük után életmentő műtéten esett át. Szerencsére a szövettana később tökéletes lett, így nem volt szükség utókezelésre, sajnos, azonban több gyermeke nem lehet, ugyanis el kellett távolítani a méhét. Ennek ellenére a rapper és felesége nem adják fel, mindenképpen szeretnének kistestvért a gyermeküknek.

Young G és Mészáros Norina

Forrás: Ripost/

Miló Viki

A többszörös világbajnok bokszoló egészséges életmódja ellenére kapott sokkoló diagnózist: néhány éve bőrrákot diagnosztizáltak nála. Kálváriája egy jó pár hónappal korábban megjelent piros folttal kezdődött, melyet a bőrgyógyász ekcémának vélt, és azt gondolta, csak Viki nyaklánca okozza a problémát. Szerencsére a sportolónak időszerűvé vált egy ellenőrző látogatás a plasztikai sebészénél is, aki már másként vélekedett a foltról: bőrgyógyász professzorhoz irányította Vikit, ahol kiderült, a folt igazából bazelióma, a bőrrák egyik típusa. Vikit azonnal megműtötték, így azóta csupán elővigyázatosabbnak kell lennie: kerüli az erős napsugárzást, és gyógygombakivonatokkal erősíti szervezetét.

Miló Viki

Forrás: Szabolcs László

Zoltán Erika

Az énekesnőről egy nőgyógyászati szűrővizsgálaton derült ki, hogy a kenetében rákos sejtek találhatóak, így nála is hamar sor került az életmentő műtétre. Azonban Zoltán Erika mindvégig optimista maradt, és nem hagyta, hogy a negatív gondolatok eluralkodjanak rajta. Nála méhszájkimetszésre is sor került, és az orvosokkal együtt abban bíztak, hogy így minden daganatsejtet sikerült eltávolítani. Két évvel később a gondok ismét visszatértek, és egy nagyobb operációt kellett végrehajtani, így el kellett kötni az egyik petevezetékét is. Az orvos azt tanácsolta, hogy párjával minél hamarabb vállaljanak gyermeket. Kislányuk 1997-ben született meg.

Zoltán Erika

Forrás: HOT!

Bódi Sylvi

A modell is szembenézett egykor a gyilkos kórral. Egy vizsgálaton derült ki, hogy rákos sejtek vannak a méhében, majd azonnal sor került az életmentő műtétre, így a méhét is megmentették. Az események annyira gyorsan történtek, hogy először fel sem fogta, ami történt vele. Azóta sokkal jobban odafigyel a szűrővizsgálatokra, és mindent megtesz azért, hogy felhívja a figyelmet a megelőzésre. A történtek eredményeképp Bódi Sylvi átértékelte az életét, és arra törekszik, hogy minőségibb és értékesebb életet éljen.

Bódi Sylvi

Forrás: HOT!

Bangó Margit

Bangó Margitnak már kétszer is megküzdött a rákkal. A művésznőnél először 2003-ban diagnosztizálták a betegséget, sikeres felépülését követően pedig 2021-ben derült ki, hogy kiújult nála a rák. Az elmúlt években túl esett több műtéten és kemoterápiás kezelésen, az utóbbi szövettan vizsgálatok eredményei pedig tökéletesek voltak, így a 73 éves Kossuth-díjas előadó pozitívan tekint a jövő felé, bár egy kis félsz még van benne, ugyanis ahhoz, hogy valakit teljesen gyógyulttá nyilvánítsanak, 5 tünetmentes évnek kell eltelnie.