Megjegyzést tett apja Angelina Jolie-ra: sokáig nem voltak jóban

John Voight ritkán beszél nyilvánosság előtt lányáról, Angelina Jolie-ról és ezzel együtt unokájáról, Vivienne-ről is. Most azonban nem tudta magában tartani, hogy mennyi büszke, Angelina Jolie és Vivienne a 2024-es Tony-díjátadón elért kiemelkedő sikere után.

John Voight és Angelina Jolie időnként közeledtek egymáshoz

John Voight jó anyának tartja Angelinát

Mint köztudott, hogy anya és lánya együtt dolgoztak a The Outsiders című musical színpadra állításán: négy rangos díjat vihettek haza, köztük a legjobb musicalnek járó díjat is. "Nagyon büszke vagyok Vivienne-re"- nyilatkozta a 85 éves John Voight. "És ugyanennyire büszke vagyok Angie-re is, bámulatos, hogy mennyire támogatja a gyerekeit abban, hogy olyanok legyenek, azt csinálják, amit szeretnének, ráadásul csodás rendező is" - tette hozzá annak ellenére, hogy apa és lánya nem ápol túl jó viszonyt egymással.