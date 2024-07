Matt Damon figyelmeztette Ben Afflecket: tudta, hogy nem kellene újra összejönnie Jennifer Lopezzel

„Matt megpróbálta figyelmeztetni Bent, amikor újra összejött J.Lo-val, hogy ez lesz a vége - mondta egy bennfentes. "Matt ott volt, hogy segítsen Bennek összeszedni magát az első szakításuk után, és látta előre, hogy újra ez fog történni." A forrás hozzátette, hogy az 51 éves Ben Affleck mindig is csodálta Damon és felesége, Luciana Barroso több mint 18 éve tartó házasságát, ő is ilyen kapcsolatra vágyott.

Ben Affleck és Matt Damon, az egyetlen igaz barát

Forrás: Golden Globes via AFP/Golden Globes 2024

„Amikor a dolgok elkezdtek szétesni, Matt azt mondta Bennek, hogy támogatja, bárhogy is dönt, de azt szeretné, ha a munkájára koncentrálnia" - mondta a bennfentes. „Ben nagyon sok időt töltött J.Lo projektjeivel, ahogyan ezt régen is tette. Erre Damon fel is hívta barátja figyelmét, megkérdezte tőle: 'Mit tett ő valaha is a te karrieredért?' Matt az egyetlen igaz barátja Bennek. Nem engedné, hogy újra az üveghez nyúljon, figyel rá" - mondta az informátor.

Ben Affleck és J.Lo nem tudnak külön lenni?

Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságának megromlásról számtalan cikk látott az elmúlt hónapokban napvilágot. Vallomások, teóriák, nyilatkozatok és tények: pro és kontra, de senki nem tudja, mi az igazság. Szakértők szerint azonban egyáltalán nem biztos, hogy külön folytatják. Miután Lopez Olaszországban nyaralt, Ben pedig Los Angelesben munkával és gyerekei társaságában töltötte az időt, a párt újra együtt látták, legalábbis ugyanott, abban az épületben, ahol mindketten irodát bérelnek. Ám azt, hogy miért, és miért pont ott talákoztak, senki nem tudja.

