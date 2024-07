Faye Dunaway mentális problémáiról vallott: depresszió és alkoholizmus keserítette meg az életét

1974-es forgatási emlékét idézte fel Faye Dunaway. A Roman Polanski rendezte Chinatown című film éttermi vették fel Jack Nicholsonnal, de folyton le kellett állítani a forgatást, ugyanis a színésznő göndör haja nem "engedelmeskedett az elvárásoknak". "Nagyon feszült pillanat volt" – mondta el Dunaway a Faye című új dokumentumfilmben. "Természetesen göndör hajam van, ezért a hajam nem akarja azt csinálni, amit mások mondanak neki" - tette hozzá, majd elmondta, Polanski végül úgy oldotta meg a problémát, hogy kihúzta Faye rakoncátlankodó hajszálát, aki annyira kiakadt, hogy Jack Nicholson ezt követően csak rettegett Faye-nek nevezte.

Faye Dunaway és Jack Nicholson a Chinatownban

Forrás: Getty Images

Faye Dunaway a dokuban mentális gondjairól is beszélt

"Voltak időszakaim, amikor nagyon depressziós és rosszkedvű voltam: valójában bipoláris diagnózisom van" - mondta el Faye Dunaway. Ez azt jelent, hogy a hangulatod vagy nagyon jó, és rengeteg az energiád és olyat is bevállalsz, amit amúgy nem tennél, máskor az ágyból sem tudsz kikelni" - magyarázta Dunaway. Később Dunawaynek gyógyszereket írtak fel, amelyek segítettek neki és jobban lett. "Csendesebb vagyok már, de a pályafutásom során tény, hogy nem könnyítettem meg a kollégái dolgát és ez a betegségem miatt is volt. De nem akarok kifogást keresni magamnak, hiszen ezzel együtt is felelős vagyok a tettimért" - nyilatkozta a színésznő.