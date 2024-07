Ki az a Nassim Lyes? Ismerd meg a Cápák a Szajnában sármos főszereplőjét

Rövid időn belül hatalmas rajongótábort épített magának világszerte Nassim Lyes, akire a Cápák a Szajnában című Netflixes thrillerben nyújtott lenyűgöző alakítása miatt figyelt fel a közönség. Az izgalmas kalandfilmben a 36 éves színészt a rendőrparancsnok szerepében láthatjuk. Nézzük meg, mi mindent tudhatunk még róla.

Nassim Lyes a Cápák a Szajnában tehetséges színésze

Nassim Lyes: a ringtől a filmvászonig

Mielőtt színész lett, Nassim Lyes a sport világában leginkább kick-box bajnokként szerzett hírnevet hazájában. A franciaországi Nîmes-ből származó Lyes sportolói múltja jelentősen befolyásolta színészi karrierjét. Különösen azokban a szerepekben, amelyek fizikai erőt és ügyességet igényelnek, a vegyes harcművészetekben szerzett tudása különleges előnyt adott karaktereinek, amivel kitűnt a kollégái közül.

Lyes színészi pályája tele van véletlenekkel. Miután befejezte tanulmányait és egy ideig jogászként próbált helytállni, majd Párizsba ment azzal a reménnyel, hogy színész lesz. Pincérként dolgozott, amikor Tristan Aurouet rendező felfedezte őt és szerepet adott neki a Mineurs 27 című filmben. Ez a szerencsés fordulat indította el Lyes színészi karrierjét, ami további szerepekhez vezette olyan nagyobb projektekben, mint a The Spy és az All-Time High.

Színészi pályafutásának kiemelkedő pillanata

Lyes pályafutásában kiemelkedő az együttműködése Xavier Gens rendezővel. Korábban együtt dolgoztak a Mayhem! című akciódús filmen, amelyben Lyes beépített nyomozót alakított. Valószínű, hogy a Cápák a Szajnában című filmben nyújtott remek alakítása Gens vezetésének is köszönhető.

A francia színész rendkívül sokoldalú

Lyes sokoldalúsága különböző típusú szerepek eljátszásában is megmutatkozik. Karrierje egyik figyelemre méltó csúcspontja az Ők tízen című minisorozatban nyújtott alakítása volt, amely egy Agatha Christie regény adaptációja. Kezdetben a szerepet nem neki szánták, de végül Lyeshez igazították. Az Under Paris című filmben Lyes Adil, rendőrparancsnok szerepébe bújik. Adil nehéz feladatot kap: egy nagy verseny közepén egy hatalmas, félelmetes cápával kell szembenéznie. Lyes bátor vezetőként mutatja be, aki erős elhatározással néz szembe a káosszal és a veszéllyel.