Kiderült végre, mi van Ben Affleck és Kathleen “Kick” Kennedy között

A híresztelések ellenére azonban kiderült, hogy a sztár és Robert F. Kennedy Jr. lánya között nem dúl a szerelem. Úgy tűnik, hogy Ben Affleck és Kathleen „Kick” Kennedy kapcsolata — annak ellenére, hogy az utóbbi időben sokszor látták őket együtt — nem párkapcsolat, ők ketten csak barátok. A 36 éves Kick a néhai Robert F. Kennedy unokája és John F. Kennedy néhai elnök unokahúga amellett, hogy színészkedik, emberbarát és vízvédelmi aktivista is. Felnéz az 52 éves sztárra, de romantikáról szó sincs.

Kathleen „Kick” Kennedy felnéz Ben Affleckre, de nem szerelmes belé

Forrás: Getty Images via AFP/2018 Getty Images

Ben Affleck és Jennifer Lopez házasságának hamarosan törvényesen is vége

Azt eddig is tudni lehetett, hogy Ben Affleck és Jennifer Lopez válik, de hivatalosan az énekesnő augusztus 20-án, az egykori pár pazar georgiai esküvőjének évfordulóján nyújtotta be a válókeresetet a Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróságon . Az énekesnő 2024. április 26-át tüntette fel a különválás dátumaként, a házasság felbontását pro per, azaz ügyvéd nélkül nyújtotta be.

A házaspárt március 30. óta nem fotózták együtt. A rajongók akkor kezdtek el azon tűnődni, hogy baj lehet a házasságukkal, amikor Jennifer május 6-án egyedül érkezett a Met-gálára. Annak ellenére, hogy társelnöke volt az eseménynek és hónapokig terveztette a ruháját, egyedül sétált a vörös szőnyegen, és levertnek tűnt.

„Még a vörös szőnyeges divatkommentátorok is összezavarodtak, azt hitték, Ben ott lesz Jen mögött, de nem, egyedül ment, ami sokakat sokkolt” - mondta akkoriban egy forrás exkluzívan az In Touchnak.

Ezután még néhányszor látták őket együtt, ám kizárólag a gyerekeik iskolai eseményein jelentek meg mindketten.

Ben Affleck Jennifer Lopez születésnapi buliján sem jelent meg, nem is köszöntötte fel feleségét, de a házassági évfordulójukról sem szóltak egy szót sem a közösségi oldalakon. A nyarat külön töltötték, a lehető legtávolabb egymástól, Affleck külön ingatlant vásárolt magának, és nyilvánosan eladásra hirdették közös otthonukat.

Azóta kiderült, hogy az ártatlannak vélt Ben Affleck nem is olyan jó fiú, különösen nem áldozat, és még apának sem a legjobb.