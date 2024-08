Kellemetlen időzítés! Jennifer Lopez és Ben Affleck közös filmje hamarosan a mozikban

"Kölcsönös erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy ez az átállás a lehető legegészségesebb és legkönnyebb legyen" - nyilatkozta egy jólértesült és hozzátette, semmi kétség, a pár tagjai már nincsenek együtt, sőt, néhány hivatalos dolgon kívül nem is beszélnek egymással. Ben Affleck már meg is vette magának a következő lakhelyéül szolgáló kastélyt és Jen is nézeget, ugyanis a közös villájukat egy ideje már árulják. A bennfentes arról is beszélt, a pár szándékosan húzza az időt, mielőtt hivatalosan is közzétennék, hogy válnak. "Egyikük sem akarja siettetni. A lehető legnagyobb empátiával kezelik az ügyet" - nyilatkozta.