Kiderült, ilyen viszony van Kamilla királyné és exe között

Károly király hitvese és annak egykori férje szombaton a Royal Ascoton találkoztak, ami miatt mindjárt elindult a szóbeszéd. Kamilla királyné és Andrew Parker-Bowles csókokkal és ölelkezve üdvözölte egymást. Bár sokan felkapták a fejüket, valójában ez nem is olyan sokkoló annak tükrében, hogy a királyné és volt férje 22 évig voltak házasok, a frigy 1995-ben ért véget.

Gyakran látni együtt Kamilla királynét, Károly királyt, Anna hercegnőt és Andrew Parkert, nem véletlenül

Forrás: WireImage/Royal Ascot 2024 - Tuesday

Kamilla királyné és exe szinte össze vannak nőve

Andrew Parker-Bowles a mai napig sok mindent elintéz a királynénak, rendszeresen együtt ebédelnek, mindig ott van, ha volt feleségének szüksége van rá, ahogy korábban, még most is a királyné cinkosa. Az egykori házaspár nem csak a felsőbb társadalmi rétegek összejövetelein botlik egymásba, de Andrew-t meghívták a koronázásra is, sőt, a volt katonatiszt, akinek beceneve a tehetős belső körökben dandártábornok a beceneve, ott volt Károly és Kamilla 2005-ös esküvőjén is.

Az egykori párnak két közös gyermeke van, a 49 éves Tom Parker Bowles gasztronómiai újságíró és étteremkritikus és a 46 éves Laura Lopes galériatulajdonos. A királyné és volt férje öt unokával is dicsekedhetnek.

Károly királynak és Anna hercegnőnek is van múltja Andrew Parkerrel

Nem csak Kamilla ápol jó viszonyt a volt férjével, Károly király is jóban van vele. Ő és Andrew Parker-Bowles fiatalon ugyanabban a pólócsapatban játszottak, és mindketten szenvedélyesen rajongtak a sportért, valamint a lóversenyzésért. Arról nem is beszélve, hogy mielőtt megismerte volna Kamillát, Andrew Parker Anna hercegnővel járt — a kapcsolat azért nem fordulhatott komolyabbra, mert a férfi katolikus vallású. Ennek ellenére kettejük kapcsolata a mai napig szoros, olyannyira, hogy Anna lányának, Zara Tindallnak Kamilla királyné volt férje, Andrew a keresztapja.