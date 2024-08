Kiderült: ez volt a baj Tóth Andi kapcsolataival - Az énekesnő vallott

Tóth Andi nagysikerű YouTube-műsorában, sütögetés közben vallott arról, hogy miért is mentek tönkre a kapcsolatai. Az énekesnő elárulta, a csillagaikban volt a hiba.

Tóth Andi elárulta, miért mentek tönkre a kapcsolata

Az énekesnő laza stílusú YouTube-műsort indított, amelyben a főzőtudása mellett a humorát is megcsillogtatja, és olykor a magánéletéről is említést tesz. Így történt ez legutóbb is, amikor sütisütés közben Tóth Andi exei kerültek szóba. Kiderült, hogy az énekesnő szerint miért mentek tönkre a kapcsolatai és az is, hogy milyen férfira vágyik. Tapasztalatai alapján a jövőben nem hagyja figyelmen kívül az illető csillagjegyét.

„Mind levegő” - kezdte exei jellemzését Tóth Andi. „Az vagyok, aki hisz a horoszkópokban, de a kapcsolatoknál mindig úgy voltam vele, hogy ááá, azért csak nem egy horoszkóp miatt fogom azt mondani, hogy nem. Azt kellett volna. Nekem vagy egy másik föld kell, vagy víz. Tüzet se leássak" - szögezte le az énekesnő, aki mint tudjuk, visszavonult a színpadi szereplésektől és azóta több mindenben is kipróbálta már magát.