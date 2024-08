Ezek a világsztárok exférjeik nevével váltak híressé

Hollywoodban nem ritka, hogy a sztárok megtartják korábbi nevüket, különösen akkor, amikor a fél világ azzal a névvel ismerte meg őket. Mások szeretnék megőrizni a kapcsolatot gyermekeikkel ugyanazon a néven, és vannak olyanok is, akik egyszerűen nem akarnak a papírmunkával foglalkozni. Bármi legyen is a motivációjuk, ezek a sztárok a válás után is megtartották nevüket.

Íme 5 híres sztár aki nem változtatta meg a nevét a válás után

1. Demi Moore

Demi Moore, amikor még tinédzser volt, férjhez ment első férjéhez, Freddy Moore-hoz, és ezzel hivatalosan is megváltoztatta nevét Demi Guynes-ról a mostani, világszerte ismert nevére. Bár Freddy-től néhány évvel később elvált, Demi úgy döntött, hogy megtartja volt férje nevét. Bruce Willis-szel és később Ashton Kutcher-rel való házasságai alatt is inkább az első férje nevét használta, bár rövid ideig a Mrs. Kutcher nevet használta a Twitteren. Ashton-tól való válása után Demi elmagyarázta, hogy a névváltoztatások sosem voltak számára prioritások. „A Twitter nevem megváltoztatása most nem a legfontosabb számomra. Sajnálom, hogy ez ennyire zavar titeket”– írta.

Demi Moore úgy döntött, hogy a válás után megtartja volt férje, Freddy Moore nevét

2. Kris Jenner

A Kardashian család matriarchája, Kris Jenner, még mindig megőrzi volt férje, Caitlyn Jenner nevét, annak ellenére, hogy már évek óta elváltak. Bár a világ ma már Jenner néven ismeri, Kris többször is fontolgatta, hogy visszaváltoztatja a nevét első férje, Robert Kardashian nevére. Amíg Caitlyn-nel házas volt, Kris fontolgatta, hogy Kris Kardashian néven folytassa, hogy nevének brandingje összhangban legyen híres lányaival. Majd 2016-ban, Caitlyn-től való szakítása után, ismét felvetette ezt a kérdést. „Vissza fogom változtatni a nevemet Kardashianra. Az voltam, mielőtt a lányaim azzá lettek. Én voltam az eredeti Kardashian…” – mondta Kris a Keeping Up With The Kardashians című műsorban. De Kris továbbra is Jenner néven ismert.

Kris Jenner

3. Ivana Trump

Donald Trump első felesége, Ivana Zelníčková néven nőtt fel, de házasságuk után Ivana Trump néven vált ismertté. Bár válásuk után Ivana úgy döntött, hogy megtartja volt férje, Donald Trump nevét, gyakran nem használta azt üzleti vállalkozásaiban. Az 1990-es évek elején Ivana úgy döntött, hogy divat- és parfüm márkáját House of Ivana néven alapítja, hogy bizonyítsa, képes sikeres lenni híres férje támogatása nélkül is. „Ha óránként nem adtam el 200 000 dollárt, az csalódás volt. Valamit mindenképpen bizonyítanom kellett. Képes voltam csodálatos életet élni egyedül, csak a keresztnevemet használva.”– írta Ivana a Raising Trump című könyvében.