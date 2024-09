Nyomkövetővel a lábbán állt színpadra a Dancing with the Stars versenyzője

Anna Delvey, a csaló, akinek életéről filmet készített a Netfix, nemrég kapta vissza posztolási jogát, de úgy tűnik itt, nem állt meg, már a tévében is szerepel. Felkérték, hogy táncoljon az amerikai Dancing with the Starsban, ahol nyomkövetővel a lábán lépett fel.

Anna Sorokin - álnevén Anna Delvey - egy szélhámos és csaló, aki 2013 és 2017 között gazdag örökösnőnek adta ki magát, hogy bekerüljön a New York-i társadalmi- és művészeti elitbe, és pénzt csalhasson ki a gazdagokból. A nő börtönbe került tettéért. 2022-ben szabadult ugyan, de azóta háziőrizetben van. Addig kell nyomkövetőt viselnie, amíg eldől, hogy maradhat-e az Egyesült Államokban, vagy Németországba toloncolják vissza. Anna Delvey a Dancing with the Starsban, bokáján a nyomkövető

Forrás: Getty Images Anna Sorokin pár hete térhetett vissza a közösségi médiába, amitől rettentően boldog volt. „Szeretnék köszönetet mondani az Egyesült Államok kormányzati bírósági rendszerének és különösen az ügyvédeimnek, John Sandwegnek és Catherine Hunstadnak, hogy harcoltak a jogaimért. Hálás és izgatott is vagyok, hogy újra irányíthatom a saját narratívámat a közösségi médiában" - nyilatkozta akkor. Nos, úgy tűnik, ez csak a kezdet volt, Anna ugyanis az egyik legnépszerűbb showműsorban tűnt fel, a Dancing with the Starsban. A nyomkövetőt a parketten is viselnie kellett. A műsor készítői azonban nem estek kétségbe, csillogó anyagba csomagolták a fekete bokaperecet. Anna Delvey és Ezra Sosa

Forrás: https://www.instagram.com/theannadelvey/ Anna Delvey táncát nem zavarta a nyomkövető „Igazából egyáltalán nem nagy ügy. Elég könnyű, és azt kértem, hogy húzzák szorosra, hogy ne lógjon. Szóval nem olyan vészes” - idézte Annát a CBS News. A csaló örökösnő és a profi táncos párja Ezra Sosa Sabrina Carpenter Espresso című dalára táncoltak először. A szélhámos nem volt teljes mértékben elégedett a produkciójával, ám megkönnyebbült, hogy végre túl van rajta. Reméli, hogy a nézők el tudnak vonatkoztatni attól, amit tett. Remélhetőleg az emberek nekem egy esélyt, hogy megmutassam, mire vagyok képes. Letöltöttem a büntetésemet, és visszafizettem a kártérítést - mondta.