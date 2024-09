Jennifer Aniston szemet vetett Ben Affleckre: ő lesz a harmadik Jen az életében?

Ben Affleck újra szingli, és noha már hírbe hozták egy másik nővel, még keresi a párját. Jennifer Lopezzel két évig sem tartott a házasságuk, de egyelőre még a válási hercehurca előtt állnak. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne vethetné bele magát mindkét fél az ismerkedésbe. A hírek szerint Ben Afflecket már ki is szemelte valaki, méghozzá nem más, mint Jennifer Aniston. Ha a páros összejönne, ő lenne a harmadik Jen a férfi életében.

Ben Affleck és Jennifer Aniston a Nem kellesz eléggé című filmben

Forrás: AFP

Ben Affleck életében Jennifer Aniston lehet a következő

Jennifer Lopezzel való első kapcsolata után Ben Affleck egy másik Jennifer felé fordította a figyelmét: Jennifer Garnerrel jöttek össze, az ő kapcsolatuk tartósabbnak bizonyult. Három közös gyerekük született, Violet, Seraphina és Samuel. A válásuk után a világ legnagyobb csodálatára ismét Jennifer Lopezzel melegedett össze a színész, de mint tudjuk, mostanra már a válást intézik. Jöhet azonban egy újabb Jennifer Ben Affleck életébe, ugyanis a hírek szerint valaki más szemet vetett a férfira, méghozzá Jennifer Aniston.

A páros a 2009-es Nem kellesz eléggé című vígjátékban dologzott együtt, és állítólag Jennifer Anistonnak azóta vannak érzelmei a színész iránt. „Jennifer Aniston évek óta táplál érzelmeket Ben Affleck iránt, és most, hogy már nincsenek együtt Jennifer Lopezzel, be lehet hozni az elvesztegetett időt" - mondta egy bennfentes hozzátéve, hogy több közös barátjuk is, mint Sandra Bullock vagy Jon Hamm szurkolnak azért, hogy a pár összejöjjön.

Amikor a filmet forgatták, határozottan volt köztük kémia, de mivel mindketten mással voltak akkoriban, semmi nem történt köztük

- mondta a Heat News-nak egy bennfentes. „Jennifer barátai folyamatosan arról beszélnek neki, hogy ő és Ben milyen jók lennének együtt. Olyan emberre van szüksége, aki szakmailag is az ő szintjén van, és Ben pontosan ott tart, ahol Jen. Ráadásul Ben éppen a zsánere. Egy teljesítményorientált ember, aki magának köszönheti a sikereit, még ma is releváns, ráadásul nagyon is helyes" - tette hozzá a bennfentes. Azonban Jennifer Anistonnak kell idő, hogy elszánja magát, és lépéseket tegyen azért, hogy a plátói szerelemből valós kapcsolat legyen. A barátai mindenképpen arra öszönzik, hogy tegyen egy próbát, persze nem most azonnal, hiszen még mindig nagy a felhajtás Jennifer Lopez és Ben Affleck körül, de ha már egy kicsit lenyugodtak a kedélyek.