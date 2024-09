A Bridgerton írónője elárulta: ez a szereplő biztosan nem kap előzénytörténetet

A Sarolta királynő spin-off hatalmas sikere, és Violet Bridgerton lehetséges új románca a Bridgerton 3. évadában felkeltette a rajongók érdeklődését. Azt szeretnék, ha a Bridgertonok édesanyja is kapna egy előzménytörténetet, amiből kiderül, hogyan alakult a szerelmük Edmunddal, akinek aztán nyolc gyermeket szült. A sorozat második évadában Anthony flashbackjein keresztül tudhattuk meg, a viktomt sajnos meghalt, még a legkisebb gyermek, Hyacinth születése előtt.

Violet Bridgerton nem kap előzménytörténetet

Forrás: Netflix

Julia Quinn a weboldalán közzétett blogbejegyzésében magyarázta el, miért nem írt még előzményregényt arról, hogyan szeretett egymásba Violet és Edmund.

Gondoltam már arra, hogy írjak Violetről és Edmundról, de azt hiszem, túl keserédes lenne. Mindannyian tudjuk, hogy Edmund 39 évesen meghal. Vagy ami még rosszabb, mi lenne azokkal az olvasókkal, akik talán először próbálkoznak a könyveimmel? Ők nem tudnák, hogy fiatalon meghal. Gondoljunk csak bele, milyen dühösek lennének, ha elkezdenék olvasni a Bridgerton-sorozatot, és megtudnák, hogy megöltem az egyik hősömet.

Juliát azonban hihetetlenül megérintette, milyen sok olvasó szeretné, ha Violet újra megtalálná a szerelmet, de nem tudja elképzelni, hogy ő maga írja meg az újabb szerelem történetét.

„Régebben azt hittem, hogy azért, mert annyira odaadóan szereti Edmundot, de miután a When He Was Wicked (Rossz kor) című könyvben feltártam a második szerelem kérdését, rájöttem, hogy valójában nem ez az oka” - tette hozzá. „Gondolkodtam rajta egy darabig, és őszintén szólva nem hiszem, hogy tudnék valakit találni, aki elég jó lenne neki. De most komolyan. Egyszerűen imádom őt.”

Ha könyv nem is, egy sorozat még feltárhatja Violet Bridgerton múltját

Shonda Rhimes közreműködésével azonban a dolgok megváltozhatnak, és lehet, hogy könyv nem lesz, de sorozat attól talán még készülhet Violet történetéből. Korábban így nyilatkozott: „Nem ervezzük el, hogy ki az a konkrét személy, akinek történetet készítünk. Eddig a szenvedélyem szerint cselekedtem. Bár írás közben nagyon érdekelt Violet története. Szóval, majd meglátjuk.”