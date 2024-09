Elhunyt a Dawson és a haverok színésze: csak 51 éves volt

Obi Ndefo, aki a Dawson és a haverokban 1998 és 2002 között játszotta Bodie Wellst játszotta, öt évvel ezelőtt szenvedett súlyos baleset, elütötte egy autó. Vásárolni volt, éppen az autójába bakolt be, amikor egy terepjáró belerohant. A vétkes sofőr elmenekült a helyszínről. Ndefo a jobb lábát már a balesetben elvesztette, a másikat később amputálták. A színész sosem tudta feldolgozni a történteket.

Obi Ndefo, aki a Dawson és a haverok színésze sosem tudta feldolgozni, hogy elvesztette a lábait.

A Dawson és a heverok szereplője végre békére lelt

„Összetört a szívem az öcsém elvesztése miatt, de tudom, hogy végre békére lelt" - írta Nkem Ndefo, Obi nővére a Facebook-oldalán. A poszthoz egy közös fotót is mellékelt. A színész halálának oka egyelőre ismeretlen.

Obi Ndefon a Yale Egyetem drámatagozatára járt. Miután végzett, tévészerepeket kapott, láthattuk például a Star Trek: Deep Space Nine -ban, a The Jamie Foxx Show-ban és a 3rd Rock from the Sunban is. Legemlékezetebb alakítása azonban kétségkívül Bodie szerepe volt. Egykori szereplőtársa, Mary-Margaret Humes, akivel a Dawson és a haverokban játszott együtt, így búcsúzott:

„Nem jönnek könnyen a szavak. Nehéz felfognom, hogy elhagytál minket, drága barátom. Mindig is egy ragyogó fény voltál, és mindig is az leszel. Példát mutattál tiszta szeretetből és kitartásból, ahogyan szembenéztél az élet kihívásaival. Az évek során egymásnak küldött támogató üzeneteink mindegyikét meg fogom őrizni. Nyugodj békében, édes harcosom.”