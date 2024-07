Ilosvai Dóri – A magyar lány diadalmenete Gödöllőtől a Yale-ig

A kíváncsiság hajtotta Gödöllőről egészen New Yorkig Ilosvai Dorottyát, azt a fiatal színésznőt, akit első magyarként felvettek a Yale nagy múltú színészképzésére. Olyan elődök nyomdokaiba léphet, mint a háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep, vagy Lupita Nyong'o

Ilosvai Dorottya

Ilosvai Dóri: a várakozás volt a legnehezebb

- Gödöllői lány vagyok, itt jártam iskolába egészen gimnáziumig, és a gimnáziumi évek alatt egyre nőtt bennem egyfajta kíváncsiság a nyelvek iránt, más kultúrák iránt. Egy ösztöndíjjal Amerikában töltöttem egy évet és innen adódott az újabb lehetőség, hogy New York Univeristy Abu Dhabin-n folytathattam tanulmányaimat, itt az ember mindenbe belekóstolhat, a tudományoktól a művészetekig, lényegében egyfajta gondolkodót képeznek a diákokból. Az itt eltöltött négy év után jött egy újabb lehetőség, hogy továbbképezzem magam egy mesterképzés formájában.

Dóri azt mondja, a felvételin a várakozás volt a legnehezebb. Órák teltek úgy, hogy semmi sem történt, mindenki azt a falat leste, amelyikre végül kifüggesztették, hogy ki jutott tovább.

- Körülbelül háromezer jelentkező volt, közülük velem együtt mindössze tizenhat diák jutott be a mesterképzésre. A felvételi januárban volt, de előtte másfél évig készültem, miközben én alapképzésére jártam Abu Dhabiban. Választanunk kellett klasszikus és kortárs monológokat, illetve egy dalt, ezzel a csomaggal kellett érkezni a felvételire. Mellette esszét kellett írni, ajánlóleveleket beszerezni. Az embert teljes komplexumában akarják megismerni, tehát a jelentkezés valóban egy összetett folyamat. Szerencsém volt, mert az alapképzést adó egyetemi campus nem csak felkészülni, hanem kijutni is segített.

A meghallgatás napján ötven fős csoportokban érkeztünk az egyetemre, az első kör után a legtöbb jelentkező kiesett. Egy papíron rakták ki azoknak a nevét, akik továbbjutottak, és lehetőséget kaptak egy újabb fordulóban is bizonyítani. A nagy csoportokból egy- két jelentkezőt választottak ki, ennyien mehettünk tovább a délutáni meghallgatásra. A nap végére ketten maradtunk. A végső fordulóra 32 embert hívtak vissza, akik közül végül csak 16-ot választottak ki. A csoportban hárman vagyunk külföldiek. Én fontosnak tartom a diverzitást, nem csak etnikai szinten, de mint kultúra, mint nyelvi szinten is a hozzájuk tartozó akcentusok képviselésével.

Ha végez a tanulmányaival, az európai filmgyártást szeretné támogatni.

– Ha példaképekről van szó a szakmában, akkor az iráni rendező, Asgar Farhadi jut eszembe. Páratlan, ahogy hatalmas nemzeti kérdéseket feszeget egyszerű családi drámákat- számára mélyen személyes történeteket elbeszélve. Számomra a filmjei a leghatásosabb formái az emberi lény megismerésének. Valamint Tarr Béla alkotásai inspirálnak engem még. Gyógyírként hallgatom azt, ahogy az alkotásairól beszél, és hogy mélyen elvesznek a gondolatai abban az apokaliptikus világformában, amit ő alkot. Színészek közül pedig Isabelle Huppert az egyike azon sokaknak akikre felnézek, hihetetlen óvatossággal közelít meg egy szerepet; nem mint karaktert hanem mint embert próbálja megismerni mindenféle előítélet nélkül. A körülményeket vizsgálja meg és azoknak megfelelően értelmezi a szerepben leírt viselkedés formákat.