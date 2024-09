Megszólalt Diana hercegné egykori titkára: ideje, hogy Harry herceg befogja a száját és visszalépjen a nyilvánosságtól

Patrick Jephson a Grazia magazinnak adott interjújában feltette a kérdést: „Miért van itt Harry herceg? Senki sem tudja igazán megválaszolni ezt, és nem vagyok biztos benne, hogy ő maga is tudja.” Harry ugyan privát életre vágyik, de Jephson szerint, ha valóban ezt akarja, „szerezzen munkát, lépjen ki a nyilvánosságból, és fogja be a száját, különösen, ha a befogadó ország alkotmányát kritizálja”.

Éles kritika Diana hercegné titkárától: "Harry herceg fogja be a száját"

Forrás: Getty Images

Harry herceg a Megxit bejelentésekor kijelentette, hogy reméli, döntésük egy „békésebb” élethez vezet. Kensingtonban tartott beszédében így fogalmazott: „Nem távozunk el, és nem hagyjuk el önöket. Azt reméljük, hogy továbbra is szolgálhatjuk a királynőt, a nemzetközösséget és a katonai szervezeteket, de közpénz nélkül. Sajnos ez nem lehetséges.”

Annak ellenére, hogy Harry kilépett a királyi családból, továbbra is aktív maradt különböző tevékenységekben. Többek között látogatást tett Nigériában és Kolumbiában, valamint nagyértékű szerződést kötött a Netflixszel, és működteti az Archewell Alapítványt feleségével, Meghan Markle-lel együtt.

Folyamatosan kritizálják a királyi családot

Harry és Meghan Markle azóta több alkalommal is kritizálták a királyi családot, beleértve az Oprah Winfrey-vel készült interjút is, amelyben sokkoló állításokat tettek. Az interjú során például elhangzott, hogy két királyi személy megkérdőjelezte fiuk, Archie herceg bőrszínét. Ezt követte Harry és Meghan Netflix dokumentumfilm-sorozata, majd Harry Spare című könyve, amelyben részleteket osztott meg például arról, hogy testvére, Vilmos herceg egyszer egy vita során ellökte őt. A könyvben Harry éles kritikával illette édesapját, III. Károly királyt, amiért nem ölelte meg őt édesanyja, Diana hercegnő halála után. Emellett Vilmos és Meghan kapcsolatáról is írt, amelyben Vilmos neje durvaságára panaszkodott, és Kamillát „gonosz mostohának” nevezte.

Viszály Vilmos és Harry között

A két testvér állítólag „szinte hátat fordított egymásnak” nagybátyjuk temetésén, ahol alig beszéltek egymással. Annak ellenére, hogy Harry titokban utazott haza az Egyesült Államokból, nem sikerült feloldaniuk a köztük lévő feszültséget. Ez a folyamatos ellenségeskedés felveti a kérdést: milyen jövő vár Harry hercegre, és hogyan találhatja meg a helyét a nyilvános és privát élet határvonalán?