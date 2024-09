40 éves a Modern Talking – Minden, amit az ikonikus duóról tudni érdemes

A nyolcvanas évek német szuperduója, a Modern Talking nem cicózott, a mély mondanivaló helyett a masszív sármra épített. Senki sem tudta úgy bűvölni a kamerát, mint Thomas Anders, aki látványos csajriasztóként a felesége, Nora nevét hordta medálként a nyakában. Dieter Bohlen fogpasztamosolya pedig örökre a retinánkba égett, pedig akkor még nem is sejtettük, hogy a melírozott focistaséró tulajdonosa a keleti blokk egyik legkeményebb producere, aki futószalagon termelte ki a kor sztárjait.

Modern Talking Forrás: NORTHFOTO

Modern Talking: 1984

Abban az évben járunk, amikor éppen Prince, Tina Turner és Phil Collins (az Emily Párizsban Lilly Collinsának apukája) volt a legmenőbb. Az ő slágereikkel vette fel a harcot a német duó, akik a You're My Heart, You're My Soul című slágerrel robbantak be. Klip is lett hozzá, az ikonikus nyakbaakasztós szintetizátor és Thomas Anders frizurája úgy tűnik tűpontos recept volt a sztárrá váláshoz.

A duó sorra gyártotta a slágereket, hozzá pedig a videoklipeket, amik hűen tükrözték a kor divatját. A slágerlistákon végigszánkózott a "Cheri, Cheri Lady, az Atlantis is Calling (S.O.S. for Love) és a Brother Louie amik mind a mai napig a legtöbb diszkóban felbukkannak.

A Cheri Cheri Lady-t még a német elhárítás is felhasználta, mert féltek a kémektől. A válogatott spanyolországi edzésén ezt a dalt bömböltették, nehogy kiszivárogjanak az edző utasításai, amiket csapatának ad.

A páros stílusában a szintetizátoros pop, a diszkó és az eurodance keveredett, ráadásul átvették a Bee Gees által kitalált falsetto stílust, ami szinte az összes dalukat jellemezte. Ez az egyedi hangzásvilág, Bohlen dallamai és Anders karakteres, lágy énekhangja olyan kombináció volt, amely milliókat ragadott magával. A duó első korszaka azonban nem tartott sokáig. 1987-ben, hat sikeres album és több tucat sláger után a Modern Talking feloszlott.

Thomas Anders és felesége, Nora Amerikába költöztek, de néhány év múlva az énekes visszatért Németországba, méghozzá Nora nélkül. Fokozatosan elhidegültek egymástól. A házasság 1998-ig tartott, akkor váltak el.

A zenekar szintén 1998-ban tért vissza, immár tehát a Norás medál nélkül, nagy meglepetést okozva rajongóiknak. Az újraegyesülés új dalokat és rengeteg fellépést hozott, a Modern Talking meglovagolta az eurodance népszerűségét, és egészen 2003-ig folyamatosan koncerteztek.