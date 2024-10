Ben Affleck a munkába temetkezik: közelgő filmjének forgatásán kapták lencsevégre

Október 15-én, kedden Ben Afflecket Los Angelesben látták egy film forgatásán, több mint két hónappal azután, hogy Jennifer Lopez, augusztus 20-án beadta a válópert. A kétszeres Oscar-díjas színész jéghideg kávéval a kezében szállt ki egy autóból a forgatás helyszínén. Később a nap folyamán mosolyogva állt néhány stábtag társaságában.

Ben Affleck a munkába temetkezik

Forrás: GC Images

Affleck jelenleg számos projekten dolgozik, többek között olyanokon, amelyeknek producere is az Artists Equity produkciós cégen keresztül, amelyet régi barátjával és alkotótársával, Matt Damonnal közösen vezet. Október 9-én utoljára egy másik film forgatásán látták, és már korábban befejezte a 2016-os akciófilmje, a The Accountant folytatásának forgatását is. Színészként további két közelgő filmben is szerepel, köztük az RIP-ben, amelyben szintén együtt játszik Damonnal. Affleck legutóbb a 2023-as Air című filmet rendezte, amelyben szintén Damonnal együtt szerepelt. Néhány nappal azelőtt, hogy Lopez augusztusban beadta volna a válókeresetet, egy forrás a People magazinnak elmondta, hogy a Good Will Hunting sztárja "virágzik, amikor elfoglalt, és megállás nélkül dolgozik."

A pár válása továbbra is békében zajlik, bennfentesek szerint azon dolgoznak, hogy minél barátságosabban rendezzék a pénzügyi részleteket.

Jennifer Lopez megtörte a hallgatását: a Ben Afflecktől való válása majdnem kicsinálta

Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata meseszerűen indult, hiszen a sztárpár egyszer már igazi álompárként tündökölt Hollywoodban, az, hogy újra egymásra találtak, mindenkit meghatott. A történetük azonban nem úgy végződött, ahogy azt remélték. Bár ezúttal eljutottak az oltárig, a házasságuk második évfrodulóján már nem voltak együtt. Pletykák és híresztelések terjedtek arról, miért futott zátonyra a kapcsolatuk, de eddig egyikük sem szólalt meg. Jennifer Lopez azonban most megtörte a csendet.

„Egészségesnek kell lenned. Teljesnek kell lenned, ha valami teljesebbet akarsz. Jól kell lenned egyedül is. Azt hittem, hogy ezt már megtanultam, de nem. Aztán ezen a nyáron azt kellett mondanom: 'El kell mennem, és egyedül kell lennem. Be akarom bizonyítani magamnak, hogy képes vagyok erre'" - mondta az énekesnő, aki semmit nem bánt meg.

Egy pillanatig sem. De ez nem jelenti azt, hogy nem csinált ki majdnem teljesen. Majdnem így lett

- mondta. Arra a kérdésre, hogy a szakítás nehéz volt-e, a következőt válaszolta: „Igen, kib***ott nehéz!" Azt is elárulta, szomorúnak érzi magát. „Magányos, ismeretlen, ijesztő érzés. Szomorú érzés. Kétségbeesett" - vallotta be. Ám hozzátette, hogy képesnek érzi magát arra, hogy egyedül is boldog legyen. „Az, hogy egy kapcsolatban vagyok, nem határoz meg engem.

Nem kereshetem a boldogságot más emberekben. A boldogságot magamban kell megtalálnom

- mondta.