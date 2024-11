Kiszivárgott, kivel állhat színpadra Andrei Mangra helyett ma este Szabó Zsófi

Még mindig nem tudni, hogy a verekedésben komoly sérüléseket szenvedett Andrei Mangra színpadra tud-e állni a Dancing with the Starsban Szabó Zsófi oldalán szombaton este. A TV2-nek természetesen megvan a vészforgatókönyve az ilyen és ehhez hasonló esetekre.

Andrei Mangra helyett más táncossal állhat színpadra Szabó Zsófi

Forrás: TV2

Szabó Zsófi mindenképpen színpadra lép a szombati Dancing with the Stars elő show-jában. A Borsnak egy, a neve elhallgatását kérő stábtag elárulta, hogy a műsorvezető Andrei Mangra helyett már egy másik táncossal próbál. A csatorna több vésztervvel is készül annak függvényében, hogy Andrei milyen szinten érintett a rendőrségi ügyben, amelynek részleteiről itt írtunk. Természetesen a verekedés hírével egy időben megindultak a találgatások, kivel adja elő produkcióját Szabó Zsófi, a produkcióhoz közeli források pedig arra utaltak arra a sajtóban, hogy a Dancing with the Starsnak vannak más profi táncosai, akik már kiestek, mint például Suti András, aki Hosszú Katinka táncos partnere volt.