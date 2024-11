Beyonce egy szőke parókában, vékonyra festett szemöldökkel és híres piros fürdőruhában pózolt, amely Pamela Baywatch karakterének ikonikus megjelenését idézte. A jelmezhez egy vörös sípot és mentő bóját is felvett, így még hitelesebbé tette szerepét.

Szexi! Beyonce Pamela Andersonnak öltözött - FOTÓK

Forrás: WireImage for Parkwood

Beyoncé Pamela Anderson 1996-os Barb Wire karakterét is megidézte egy merész, mélyen dekoltált fűzőben, áttetsző kesztyűkkel, teljesen átlényegülve a vad és titokzatos bártulajdonos figurájába. A sztár a film egyik motoros jelenetét is újrateremtette, sőt egy saját reklámposztert is készített, amit a rajongók örömmel fogadtak.

A Barb Wire című film Pamela Anderson egyik első főszerepe volt, és bár megjelenésekor nem kapott túl jó kritikákat, az évek során kultuszfilmmé vált. Az 1996-ban bemutatott film egy olyan futurisztikus világban játszódik, amelyben a főszereplő Barb Wire az egyik utolsó „szabad zónában” él és dolgozik mint éjszakai klubtulajdonos és zsoldos.