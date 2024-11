Ezek a Dancing With the Stars legnagyobb botrányai

A Dancing with the Stars egy olyan táncműsor, ahol híres színészek, zenészek, celebek, és akár politikusok is egy profi táncostól tanulva színpadra lépnek és megmutatják tánctudásukat. A műsor nemcsak Magyarországon, hanem külföldön, számos országban is befutott már. A több száz adásban rengeteg versenyző megfordult, ami természetesen nem kevés botrányra adott lehetőséget. Még embereket is tartóztattak le a műsorbeli tettük miatt. Összegyűjtöttük a legmegosztóbb személyeket és eseményeket a műsorból.

Megosztó személyek botrányai a Dancing with the Stars műsorban

1. Anna Delvey megjelenése és a „Semmit” komment

Dancing with the Stars – Anna Delvey és Ezra Sosa

Anna Delvey fél Amerikát átverte, amikor gazdag örökösnőnek adta ki magát és a leggazdagabbaktól csalt ki pénzt, amiért természetesen börtönbe is került. A Netflix nagy sikerű Az örökösnő című sorozata után Delvey népszerűsége még nagyobb lett. A botrányhősnő a Dancing with the Stars 33. évadában kapott szerepet, miközben házi őrizetben volt és még viselte a nyomkövetőjét. A lány szereplése sokakból ellenszenvet váltott ki, főleg, amikor kiesésekor megkérdezték tőle, hogy mit tanult a műsorban való szereplése alatt, és azt válaszolta, hogy „semmit.” Delvey egy interjú során elmondta, hogy mivel megmondták neki, hogy mit csináljon, megpróbálta, de nem fogadták el, így igazából semmit nem visz a műsorból, mert a tanácsok, amiket kapott, értelmetlenek voltak.

2. Ryan Lochte miatt 2 nézőt letartóztattak

Ryan Lochte és Cheryl Burke

Az olimpiai úszó 2016-ban csatlakozott a Dancing with the Stars 23. évadához, azután, hogy hatalmas botrányt kavart a riói olimpián. Lochte azt mondta, hogy őt és három másik amerikai úszót fegyverrel fenyegetve kirabolták egy riói bulizás után, valójában viszont egy benzinkút biztonsági őrei figyelmeztették őket, illetve Lochte egy posztert is megrongált, majd ezek után megpróbálták lefizetni a biztonsági őröket. Az úszó tette akkora botrányt kavart, hogy amikor megjelent a táncparketten, a közönség két tagja a színpadra futva tiltakozott a sportoló szereplése ellen. A két ember lekísérték a színpadról, majd letartóztatták őket.