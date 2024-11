Heidi Klum megdöbbentő nyilatkozatot tett: előző életeiben férfiként élt

Heidi Klum a minap arról beszélt, hogy úgy gondolja, az előző életeit férfiként élte, és most először született női testbe. Hozzátette, ez a felsimerés segíti abban, hogy jobban megértse önmagát és azt, hogy miért halmoz fel maga körül tárgyakat.

Heidi Klum úgy véli, előző életeit férfiként élte

Forrás: Getty Images

Heidi Klum megszállottan gyűjtöget

„Imádom a bolhapiacokat, és mindig olyan dolgokat keresek, amelyek a múltban hozzám tartoztak” – osztotta meg Heidi egy interjúban és hozzátette, ezek a tárgyak szó szerint „megszólítják”, ő pedig erős késztetést érez, hogy újra magáénak tudhassa őket. Heidi Klum bevallotta, amíg az életében szereti a rendezettséget, a munkájában is precíz, az otthona úgy néz ki, mint egy raktár a felhalmozott tárgyak miatt.

A modell a jóslásban is hisz

Heidi meg van arról győződve, hogy voltak előző életei, de a jóslatokban is hisz. Megosztotta, hogy tizenhat éves korában egy jós azt mondta neki: „emberek milliói hallgatják meg majd, amit mondasz.” Akkor még nem gondolt arra, hogy modell lesz és ennyire sikeres karrier áll előtte. Azóta Klum bejárta a világot a Victoria's Secret angyalként és a Project Runway házigazdájaként, valamint az America's Got Talent által is jelentős népszerűségre tett szert.

Heidi Klum a halloween királynője

Heidi Klum halloween iránti rajongása közismert. Minden évben hatalmas érdeklődéssel követik a rajongóit, hogy milyen meglepő jelmezt visel majd. Az évek során elképesztő átalakulásokat láthatunk tőle: volt már Shrek-beli Fiona, páva, de egyszer még egy hatalmas féregnek is beöltözött. Az idei választásával sem okozott csalódást, most az ET, a földönkívüli című klasszikus film címadó karakterének öltözött. Férje, Tom Kaulitz is ET-jelmezt viselt, így tökéletesen kiegészítették egymást. „Az ET a legtöbb ember életének a része” – nyilatkozta.