Mike Tyson edzőpartnere figyelmezteti Jake Pault: a legenda brutális formában van, a meccsen ki fogja ütni a fogait

Mike Tyson egy 2020-as bemutatómérkőzésen a szintén nagyszerű Roy Jones Jr. ellen küzdött. Akkor a felkészüléshez összeállított edzőcsapata tagja volt a cirkálósúlyú Mike Russell is, aki figyelmezteti Jake Pault, hogy Iron Mike kicsit sem rozsdásodott be, sőt, jobb formában van, mint valaha.



Vajon Mike Tyson tényleg kiüti Jake Paul fogait?

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Mike Tyson látványos győzelmére számít egykori edzőtársa

„Már négy évvel ezelőtt is óriásinak tűnt, most pedig a csúcsnál is magasabbra jutott. Mike készen áll, és Mike ki fog menni oda, és látványos győzelmet arat majd” — nyilatkozta Russel a SunSportnak.

A 31 éves Russell eddig csak két monoklit kapott a boksztól, egyet tinédzserkorában, a másikat pedig az 58 éves Tysontól. De elárulta, hogy a legenda sokkal több kárt okozott neki, mint egy monokli. Azt azonban tagadta, hogy az ő foga bánta volna a felkészülési mérkőzéseket.

„Nem, nem, nem! Van egy feltörekvő fiatal bakánk, az ő fogát ütötte ki Mike, nem én voltam! De az tény, hogy a remek bokszoló, és igen, megtette...!” — magyarázta Russel.

Tyson először tér vissza profiként 2005-ös visszavonulása óta, ám ezúttal nem a szokásos szabályok szerint zajlik majd a küzdelem. A texasi szabályoknak megfelelően, 3 perces mentek helyett 2 perces menetekben folyik majd a harc, és a hagyományos 10 unciás kesztyűk helyett 14 unciásakat használ majd a két bokszoló. Russell úgy véli, hogy a szabályok változása keveset számít, mivel eleve kétséges, hogy Paul végig küzdi majd a 8 menetet, szerint az sem biztos, hogy a harmadikig eljut.

„Szerintem az első két körben be fogja fejezni a munkát" — jósolta Tyson egykori edzőpartnere.