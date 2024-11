Rihanna: a milliárdos énekesnő új vállalkozást épít

2021-ben a Forbes hivatalosan is milliárdossá nyilvánította az énekesnőt. Rihanna ebből az alkalomból bevásárlókörútra indult New Yorkban, megállt a Hat Clubban, a Forbidden Planetben és a Maria Tash-ban. „Isteni” – mondta RiRi a paparazzóknak, amikor megkérdezték, milyen érzés gazdagnak lenni.

Forrás: NurPhoto via AFP

Rihanna: Az álmomat élem

Rihanna vagyona napról napra gyarapszik, a legfrissebb információk szerint az énekesnőnek nem csak a zenei és az üzleti életben vannak sikerei. Megszállottan keresi a befektetési célú ingatlanokat, olyan nyaralókat vásárol, amelyek a világ legegzotikusabb helyein vannak. Közben már nem csak magára gondol: vagyonát és üzleteit a gyerekei jövőjére gondolva építgeti. Egy bennfentes szerint olyan vállalkozást indít, ami a gyerekekről és a szülőkről szól.

Tudja mi kell nekik, és mindezt a luxus jegyében fogja megvalósítani.

Luxus, luxus, luxus

Rihanna nemrég Anant Ambani milliárdos buliján lépett fel. Megkérte az árát, a számla 6 millió dollárról készült, a pénz egy részét pedig rögtön arra költötte, hogy exével, A$AP Rockyval és fiaikkal, a 2 éves RZA-val és a 15 hónapos Riottal Milánóba utazzanak, méghozzá magánrepülővel.

Rihanna közben nagy erőkkel készül az idei MET-gálára, aminek egyben társelnöke is. A Metropolitan Museum of Art Costume Institute tavaszi kiállítása 2025 tavaszán a Superfine: Tailoring Black Style címet kapja. A kiállítást Monica L. Miller, a Barnard Africana Studies professzorának 2009-ben megjelent Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity-ből (A divat rabszolgái: fekete dandyizmus és a fekete diaszpóra identitás stílusa) című könyve ihlette.