Az Eras turnénak hamarosan vége, Taylor Swift új korszakot ígér

A könyv színfalak mögött készült képekből és Taylor Swift személyes reflexióiból áll, a címlapján pedig egy a rajongóinak írt jegyzet található, mely így hangzik: „Soha nem fogom elfelejteni azt a hívást, amikor elmagyaráztam a csapatomnak az Eras turné koncepcióját” — írta Swift az üzenetben, amelyben az énekesnő arról elmélkedik, hogy a koncertsorozat minden eddiginél nagyobb fegyelmet és elkötelezettséget követelt tőle.

Taylor Swifttől minden eddiginél nagyobb elkötelezettséget kívánt az Eras turné

Forrás: Getty Images for TAS Rights Mana/Taylor Swift | The Eras Tour - Indianapolis, IN

Taylor Swift hálás a csapatának, amiért támogatták és hasonlóan elkötelezettek voltak a turné iránt, mint ő

„Azért csináljuk, mert az élet hullámokban, fázisokban, varázslatos pillanatok ragyogó hullámzásaival jön, és mindezek a dolgok összeadódnak, hogy megteremtsék... az érákat. Íme a hivatalos visszatekintés életem legcsodálatosabb turnéjára, a szeretett Eras Tourra. Találkozunk a következő korszakban...” — írja a rajongóknak szóló üzenetében Taylor Swift, nem véletlenül, hiszen turnéja címe is a Érák vagy Korszakok nevet viselte.

Swift több mint 100 koncertje során több százezer rajongó előtt lépett fel, a közönség soraiban számos híresség is ott volt, mint Julia Roberts, Tom Brady, Serena Williams, Tom Cruise, Ashton Kutcher, Mila Kunis és Meghan Markle, valamint Mariska Hargitay, Zooey Deschanel és Jonathan Scott is.

A 14-szeres Grammy-győztes barátja, Travis Kelce is amellett, hogy több koncerten is részt vett, hogy így is támogassa barátnőjét, de a Kansas City Chiefs tight endje csatlakozott Swifthez a színpadon is.

Swift december 6-8. között Vancouverben fejezi be Eras turnéját, és ezzel hivatalosan is búcsút vesz attól, amit „életem eddigi legkülönlegesebb fejezetének” nevezett.